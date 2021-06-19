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Eğitim
Seda Nur BAŞPINAR / ANKARA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Evde karne heyecanı

Seda Nur BAŞPINAR
Seda Nur BAŞPINAR
sbaspinar@hurriyet.com.tr
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Seda Nur BAŞPINAR
Seda Nur BAŞPINAR
sbaspinar@hurriyet.com.tr
Evde karne heyecanı

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci dün karnesini aldı. Ancak karne heyecanı bu kez pandemi yüzünden okulda değil evlerde yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden karne ve başarı belgelerini erişime açınca öğrenciler, sabah uyanır uyanmaz bilgisayar ve tabletlerinin başına geçti, karnelerini indirdi. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diplomaları 2 Temmuz’dan itibaren okul müdürlüklerince verilecek.

Evde karne heyecanı

VELİLER: BİZ DE HAK ETTİK

Salgın kapsamında alınan önlemler doğrultusunda birçok okulda tören düzenlenmedi ancak bazı özel okullar karneleri isteyen öğrencilere yüz yüze vermeyi tercih etti. İstanbul’daki Uğur Okulları da öğrencilerine törenle basılı karne veren okullardan biriydi. Karnelerini ekranda dijital olarak alan öğrenciler ise isterlerse 2 Temmuz’dan itibaren kayıtlı oldukları okuldan basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet belgelerini alabilecek. Karne gününde görüşlerini aldığımız öğrenci velileri de yarı uzaktan yarı çevrimiçi dönemde öğrencilerle birlikte kendilerinin de ter döktüğünü söyleyip, “Bu sene biz de karne hak ettik” dedi.

Evde karne heyecanı
Uğur Okulları, karneleri yüz yüze vermeyi tercih etti. 
Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU

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Seda Nur BAŞPINAR
Seda Nur BAŞPINAR
sbaspinar@hurriyet.com.tr
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