Evde Kalmak ne demek? Evde Kalmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler kelime anlamlarının dışında farklı bir durumu, duyguyu işaret eden ayrıca ifadelerimizi daha ilginç hale getiren söz kalıplarıdır.

Evde Kalmak Ne Demek?

Sıkça duyulan deyimler arasında olan evde kalmak, genellikle yaşı ilerlemiş olduğu halde bir nedenle evlenmemiş olan kızlar için kullanılmaktadır. Evde kalmak deyimi evden gidememiş olmakla ilişkilendirilerek evlenememiş anlamında kullanılmaktadır.

Evde Kalmak Deyiminin Anlamı

Evde kalmak deyimi eskiden sadece kızlar için kullanılmakta olsa da günümüzde belli bir yaşın üstünde olan erkekler içinde kullanılmaktadır. Evde kalmak deyimi ileri bir yaşa sahip olduğu halde evlenememiş herkes için kullanılan bir deyim haline gelmiştir.

Evde Kalmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı(TDK)

Deyimin tam olarak anlaşılabilmesi açısından evde kalmak deyiminin örnek cümle içinde kullanımı (TDK) kısaca derledik.