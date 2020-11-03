Evangelizm nedir? Evangelist ne demek? Evangelizm akımı özellikleri, kurucusu ve temsilcileri

Bilindiği üzere Hristiyanlıkta dört İncil ve üç büyük mezhep vardır. Yuhanna, Matta, Luka ve Markos İncillerinin tümüne Evangelizm denmektedir. 1700'lü yılların ortasında bir misyonerlik faaliyeti olarak yürütülen bu akım Afrika ve Asya ülkelerinde yaşayan insanları Hristiyanlığa davet etti.

Vaaz vermek, bedava İncil dağıtmak ve insanlara Hz. İsa hakkında bilgi vermek, bu oluşumun temel ilkeleri arasında yer alıyordu. Evangelistler, dünya genelinde, özellikle Uzak Doğu'da binlerce kişinin Hristiyan olmasını sağladı. Aynı zamanda medyayı da etkin bir şekilde kullanan Evangelist hareket, günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Evangelizm Nedir?

İnsanlığın tek kurtuluşunun Hristiyanlık olduğuna inanan kişilerin başlattığı dogmatik bir akımdır. 2010 yılından sonra özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde, sayıları hızla artmıştır. En temel inançlarından biri kıyamet üzerinedir. İncil'de yer alan birçok ayeti referans alarak kıyametin ancak dünyanın kaotik bir döneme girdikten sonra kopacağına inanırlar. Bunun için dünya genelinde karmaşaya ve infiale yol açacak birçok faaliyetler gerçekleştirirler.

Evanjelizmin temelinde ahiret inancı vardır. Kıyamet ne kadar erken koparsa insanlığın yararına olacaktır. Çünkü kıyamet kopmadıkça insanlar arasındaki eşitsizlik, savaşlar ve fakirlik giderek artmaktadır. Bunun önüne geçmek mümkün olmadığı için, kıyamet sürecini hızlandıracak hamleler yapılmalıdır. Evangelistlerin gerçekleştirdiği eylemlerin birçoğu bilinmemektedir.

Evangelist Ne Demek?

Evangelizmin ilke ve öğretilerini benimsemiş kişilere evangelist adı verilir. Evangelistlerin kamuoyuna yansıyan en temel doktrini ise ''Tanrı'yı kıyamete zorlamak'' olarak bilinir. 19. yüzyıldan sonra Yahudi ve Hristiyan mezheplerin ortaklaşa yürüttüğü birçok gizli operasyon vardır. Dünyanın birçok yerinde, özellikle az gelişmiş Asya ve Afrika ülkelerinde istikrarsızlığa ve karmaşaya yol açacak birçok olaya neden oldukları ifade edilmektedir.

Bu teori ''Kontrol Edilebilir Kaos'' olarak tanımlanmaktadır. Evangelist politikacılar ve düşünürler ise dünyada sadece barışın egemen olması için çalıştıklarını ifade etmektedir.

Evangelizm Akımının Özellikleri Nelerdir?

Son 2 yüzyıl içerisinde evanjelizm oluşumu tamamen farklı bir yönde seyretmiştir. 3 yüz yıl boyunca bir Hristiyan hareketi olan faaliyetlerini sürdüren akım, sonrasında Yahudi - Hristiyan ortaklığına dönüşmüştür.

Evangelizm hakkında sayısız komplo teorisi ve iddia mevcuttur. En yaygın olanlarından biri, aslında İsevi değil Musevi bir hareket olduğu yönündedir. Yahudiler, kendilerini ''seçilmiş ırk'' olarak görürler ve cennete sadece kendilerinin gideceklerini düşünürler. Bu nedenle kıyamet sürecini hızlandıracak birçok eyleme imza atmışlardır.

Dünya genelinde, bu zamana kadar Evangelizm hakkında yüzlerce kitap yazıldı. Birçoğu söz konusu oluşumun yapılanması, gizli planları ve stratejileri üzerine yazılmış araştırma - inceleme türünde eserlerdir. Bu kitaplardan bazıları şunlardır:

Elif Arat Yıldız - Evanjelizm ve Yeni Dünya Düzeni

Heather Hendershoot - Medya ve Muhafazarlık

Jeremy Salt - Emperyalizm, Evanjelizmve Osmanlı Ermenileri

Ramazan Kurtoğlu - Hollywood ve Kabala'nın 13. Havarisi

Ali Ulvi Özbey -Türkiye'de Asyalı Evanjelist Misyonerler

Evangelizm Akımının Kurucusu ve Temsilcileri

Evangelizmin kurucusu, aynı zamanda Protestanlık mezhebinin lideri olan Martin Luther'dir. Vaazlarında ilk kez ''Evangelizm'' kelimesini telaffuz eden de kendisi olmuştur. Ancak birçok tarihçiye ve siyaset bilimciye göre 16. yüzyıl ile 21. yüzyıldaki Evangelizm kavramları birbirinden keskin çizgilerle ayrılır. O dönem sadece teolojik bir hareket olan bu akım, günümüzde siyasi bir yapıya bürünmüştür.

Evangelizme diğer temsilcileri arasında John Wesley ve George Whitefield yer alıyor.