Ev ev 100’üncü yıl kutlanacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılının evlerden kutlanacağını söyledi. Evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyuran Bakan Selçuk, “Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100’üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir” dedi. Programla ilgili bilgi istediğimiz bakanlık yetkilileri ise “Sürpriz” yanıtını verdi.

İstanbul Kemal Türkler İlkokulu ise 23 Nisan ile ilgili hazırlıklara çok önceden başlamıştı. Okul sene başından bu yana yaptığı 23 Nisan hazırlıklarını ‘online’a çevirdi. Sınıf pencereleri yerine evlerin pencereleri süslenecek, danslar okulda değil sanal ortamda yapılacak. Okul müdürü Nafize Danışman hazırlıkları şöyle anlatıyor:

ONLINE HAZIRLIK

“Okulda kutlanacak günler sene başından belli oluyor. Biz de dönem başında 23 Nisan ile ilgili hazırlıklarımıza başlamıştık. Bale, halk oyunları gibi danslar için özel bir hocayla anlaşmıştık. Öğretmenlerimiz şiir, oratoryo gibi çalışmalarına başlamıştı. Şimdi bunları sanal ortama taşıyacağız. Öğrencilerimiz kendi evlerinde, izole olmuş bir şekilde bale dansını videoya çekerek bize iletecek. Biz de 23 Nisan’da sosyal medyadan yayınlayacağız. Öğretmenler, öğrencilerine şiir görevi verecek. Daha sonra öğrencilerin okudukları şiirleri sosyal medyada paylaşacağız. Normalde okul pencerelerini süslerdik, bu kez ev pencerelerini süsleyecekler ve bize fotoğraflarını gönderecekler. Öğretmen ve öğrencilerimiz günün anlam ve önemine yönelik konuşma da yapacak. Bayram gibi, bayramdaki program neyse onu sosyal medyaya taşıyacağız.”