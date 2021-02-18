Ev Alma Komşu Al atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Geçmişten günümüze hiç değişiklik yapılmadan olduğu gibi aktarılmaktadır. Uzun deneyim ve tecrübe ile söylenmiş atasözleri toplumumuz tarafından benimsenmiştir. Bu atasözlerinden birisi de ' Ev Alma Komşu Al ' cümlesidir. Atasözleri anlamlı ve öğüt verici, eğiti ve bilgilendirici şekilde söylenerek günümüze ışık tutmaktadır.

Ev Alma Komşu Al Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı ise, bir mülk, konut satın alırken önce çevre komşuların kişilik durumları öğrenilmelidir.

Ev Alma Komşu Al Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bu atasözü cümle içinde; ' Geçen gün yeni bir konut satın aldım. Yan komşum muhteşem kişiliğe sahip. Ev alma komşu al diye boşuna dememişler. ' şeklinde kullanılabilir.