EUS ve STS sınav belgeleri erişime açıldı

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda 26 Eylül’de uygulanacak olan 2021-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Eczacılık) başvuran adayların, sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 16 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. Sınav günü adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.