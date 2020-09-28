Europass Cv nedir? Europass Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir

Avrupa birliği standardında bir eğitim almak üzere yeterlilik ve niteliklerin açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmasına yarayan Europass CV, Avrupa’da iş, eğitim ve herhangi bir yere gitmek için oldukça büyük önem taşıyan konulardan bir tanesidir.

Europass CV Nedir?

Kişilerin yeterlilik, beceri ve niteliklerini Avrupa birliği ve aday ülkelerden birinde anlaşılır hale getirmek amacıyla oluşturduğu dökümantasyon sistemine Europass CV adı verilmektedir. Europass kapsamında bulunan beş belgeden biri olan europass CV sunmuş olduğu standart format sayesinde Avrupa’da okul ve iş olanaklarına başlamak isteyen kişilerin başvurusunu kolaylaştırdığı için yaygınlaşmıştır.

Europass CV hazırlanırken genel olarak istenen İngilizce hazırlanması olsa da bazı ülkeler motivasyon mektubu içeriğinde olduğu gibi kendi dillerinde doküman hazırlanmasını istemektedir. Ayrıca kendi dillerinin de bilinmesini bir takım projelere kabul açısından da isteyebilmektedir. Bu istekler ülkeler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Online Cv hazırlama olanağı sunan europass cv ise tüm başlıkları içerdiğinden kullanıcılara büyük rahatlık sunmaktadır.

Bu nedenle hazır dokümanlardan yararlanmak suretiyle de Europass Cv hazırlayabilirsiniz. Süreç içerisinde tüm başlıkları sunmasının yanı sıra küçük hatırlatmalar ve yardımcı cümle kalıpları da sunduğundan yararlı bir uygulama olarak görülebilmektedir. Cv hazırlanması noktasında dikkat edilmesi gerekenler, hataya yer bırakmama, boşluk bırakmamaya dikkat etmek gibi pek çok husus göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle europass cv’yi kusursuz hale getirmek için yazımızın devamında paylaşıyoruz.

Europass CV Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlk dikkat edilmesi gereken nokta cv dili seçimidir. Cv hazırlamaya başlamadan önce dil seçimi yapılmazsa Cv Türkçe başlıklara sahip iken cevapların İngilizce olması olmaktadır. Bu nedenle dil seçimi noktasının hassasiyetle yapılması gerekmektedir.

Kişisel bilgi paylaşımının eksiksiz olması da yine cv için önemli noktalar arasındadır. Ayrıca isminizi de kimlikle aynı şekilde yazmalısınız. Adres kısmını ingilizce doldurmak da doğru olmayacaktır. Çünkü posta size gelecektir ve belgeyi getiren postacı ingilizce bilmiyor ise elinize ulaşmama sıkıntısı ile karşılaşabilirsiniz. Telefon, cinsiyet, mail adresi gibi vatandaşlık bilgilierini içeren kısımların da eksiksiz girilmesi önem taşır.

Cv hazırlama noktasında önemli bir nokta da kişisel açıklamadır. Kişisel açıklama yazılması cv üzerinde bir fark oluşturacağı için kısa bir hayat özeti geçebilirsiniz. Doğum tarihinizle başlamak suretiyle nerede doğduğunuz, ilgi alanları, hobiler ve gelecekte ne olmak istediğinizi belirten cümleler ile süsleyebilirsiniz.

Fotoğraf cv için önemlidir. İnceleyen kişinin sizin için bir fikir sahibi olması konusunda önem taşır. Sizi yansıttığını düşündüğünüz ve son altı ay içinde çekilmiş olan uygun bir fotoğraf vesikalık olmasa da eklenebilir.

Sosyal medya hesabı kullanıyorsanız muhakkak cv’ye eklemelisiniz ki inceleyen kişiler bağlantılar aracılığı ile neler yaptığınız konusunda fikir sahibi olması açısından önemlidir. Paylaşım ve fotoğraflarınız aracılığı ile görsel olarak akılda yer edici bir özellik elde edebilirsiniz.

İş deneyimleri bölümüne tüm deneyimlerinizin yanında gönüllülük programlarında ki deneyimlerinizi de eklemeniz etkili olacaktır. Ana faaliyet ve sorumluluk başlığı da bu noktada boş bırakılmamalıdır. Hangi kurumda çalıştıysanız o kurumda yaptığınız işlerden kısaca bahsetmenizde de yarar vardır. Fazla uzun olmamak suretiyle görevlerinizi de belirtebilirsiniz.

Eğitim ve eğitimin kazandırdığı beceriler de cv hazırlama noktasında önemli noktalardan bir tanesidir.

Kişisel beceriler kısmında dil, iletişim, yönetim gibi becerilerin belirtilmesi önemlidir.