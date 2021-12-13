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Euler Teoremi Nedir? Euler Teoremi Formülü Ve Konu Anlatımı

Euler Teoremi Nedir Euler Teoremi Formülü Ve Konu Anlatımı

Matematik üzerinden günümüzde kullanılan birçok farklı formül bulunmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle euler teoremi önemli bir yere sahiptir. Geometri üzerine öne çıkan bir teorem olması ile beraber, sabit olarak matematik dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Peki euler teoremi nedir? Euler teoremi formülü ve konu anlatımı üzerine merak edilen bilgiler.

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 Euler Teoremi matematik üzerinden geometri açısından birçok farklı alanda kullanılır. Geometrik bir çizim kapsamında belli bir noktayı gösteren kısım olarak da ifade etmek mümkün. Böylece matematiksel olarak işlem yaparken kolayca gerekli olan kısmı bulma şansı tanımaktadır. Genel olarak çokyüzlülerin üzerine gerçekleştirilen geometrideki matematik sistemler içerisinde yer alır. 

 Euler Teoremi Nedir? 

 En çok merak edilen matematiksel konular içerisinde euler teoremi gelmektedir. Bir çokyüzlünün herhangi bir noktasını birleştiren doğru parçası yeni bu yüzlünün içinde kalıyorsa, Buna genel olarak konveks çokyüzlü ifadesi verilir. Bu bağlamda konveks çok yüzlülerin ayırt, yüz ile beraber köşe sayıları arasında euler teoremi ile bilinen bir bağlantı bulunur. Özellikle bu bağlantı birçok yüzlünün köşesinden geçen ve birleşen çizgilerde hazırlanan bir bölüm olarak da ifade edilir. Böylece çizilen bir doğru yine çokyüzlünün içerisinde kalır ve belli bir bölgeyi gösterir. Bu da öne çıkan bir formül ile beraber farklı alanlarda amaca uygun kullanma imkanı tanır. 

 Euler Teoremi Formülü 

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 Herhangi birçok yüzlü içerisinde bir doğru çizildiği vakit, ortaya çıkan alan yine çok yüzlü içerisinde kalır. Bu bölge aynı zamanda euler teoremi üzerinden ele alınır ve ifade edilir. Bu bağlamda farklı biçimlerde ele alınan formül ile beraber euler teoremi ifade edilir. Bunlar içerisinde uluslararası çapta değerlendiren temel formül şu şekilde ele alınır; 

 eπi + 1 = 0 

 Yukarıda verilen formül ile beraber euler teoremi ele alınır ve buna bağlı olarak işlem gerçekleşir. Aynı zamanda euler teoremi çokyüzlü üzerinden de belli bir formül sağlamaktadır; 

 Euler’in çokyüzlü formülü = S - A + H = 2S - A = 2 veya V - E + F = 2 

 Yine aynı şekilde yukarıda verilen formülü ile beraber ele alınmak suretiyle geometrik işlemler noktasında değerlendirilir. Sadece geometri değil aynı zamanda matematik üzerinden birçok farklı işlem için önemli bir kolaylık sağlamaktadır. 

 Euler Teoremi Kullanımı 

 Genel olarak euler teoremi matematiğin birçok farklı alanında karşılaşılan ve kullanılan teoremler içerisinde gelmektedir. Özellikle de günümüzde euler teoremi karmaşık analizde kullanılan bir matematik formülü olarak öne çıkar. Bu doğrultuda daha çok trigonometrik fonksiyonlarda karmaşık üstel değerler üzerinden ele alınır ve buna bağlı olarak değerlendirilir. Böylece kompleks bir yapı içerisinde trigonometri üzerinden fonksiyonlar ile kolayca sonucun bulunmasına olanak tanır. Aynı zamanda bir çokyüzlü ile beraber çekilen bir doğru üzerinden kalan alan içerisindeki kısım ile sonuca ulaşma imkanı tanır. Hatta sadece matematik değil aynı zamanda fizik üzerinden dahil matematiksel formül kapsamında gözüme ulaşım olanağı sağlar. 

 Euler Teoremini Kim Bulmuştur? 

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 En çok merak edilen konular içerisinde euler teoremini kimin bulduğu geliyor. Bu teoremi 1700'lü yıllarda yaşamış olan ünlü matematikçi Leonhard Euler bulmuştur. Aynı zamanda coğrafyacı, fizikçi, Mühendis, mantıkçı ve astronom olarak da bilinen dünyanın en önemli isimleri içerisinde yer alır. Özellikle euler teoremi ile beraber dünya çapında günümüzde hala bilinen isimler arasında geliyor. Bu teorem aynı zamanda şu an euler özdeşliği olarak da ifade edilir. Matematikte genelde trigonometri üzerinden kullanırken, ayrıca geometri ve fizik alanında da önemli bir yere sahiptir. 

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