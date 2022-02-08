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Etüt TDK'ya göre nasıl yazılır diyenler için kelimenin doğru yazılışı Etüt şeklinde olması gerekmektedir.

Etüt Nasıl Yazılır?

Eğitim hayatında duyduğumuz etüt kelimesini, iş yazmaya geldiğinde takılıp kalabilirsiniz. Etüt mü yoksa etüd şeklinde mi diye yazarken kara kara düşünmeye bile başlayabilirsiniz. Etüt nasıl yazılır, etüt kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı bilinmesi gereken konudur. Çünkü pek çok kişi bu kelimeyi yazarken yanlış yazabiliyor. Sizlerde etüt kelimesini yazarken hataya düşmemeli ve kelimenin doğru yazılışı ile yazmalısınız. Kelimenin nasıl yazıldığına dair soru kısmına geldiğimiz zaman ise etüt olarak yazılmalıdır. Eğer ki bu kelimeyi ''etüd'' şeklinde yazarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Çünkü doğru hali etüt şeklinde olması gerekir.

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Etüt Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Etüt kelimesini yazarken etüd şeklinde mi diye tereddüt içerisine girebilirsiniz. Hatta birçoğu bu hataya düşerek kelimeyi yanlış yazıyor. Fakat kelimenin en gerçek yazılış şeklinin ne olduğunu Türk Dil Kurumu'na bakarak öğrenebilmekteyiz. Kelimenin olması gereken en doğru yazım şeklinin ise etüt olacağını bilmelisiniz.