Etsy nedir, nerenin sitesidir? Etsy'den nasıl satış yapılır?

Ticareti internet üzerine döken kendi ürünlerini pazarlamaya çalışan birçok firma ve kişi mutlaka Etsy platformundan ve sitenin içeriğinden haberdardır. Fakat ayrıntılarının bilinmesi doğru satışı yapmakla beraber ek kazanç elde etmeyi de sağlamaktadır.

Etsy Nedir?

Uluslararası konumda olan, geniş kullanıcı kitlesine sahip, işçiliği yüksek orijinal ürünlerin satışının yapıldığı pazar yeri sitesine Etsy denmektedir.

Ürünlerin satıldığı bu site kıyafet, aksesuar ve obje alanında özellikle el emeğine önem vererek orijinal ürünleri tercih etmektedir.

Sitenin bu özelliklerinden dolayı içerikte yer alan ürünlerin sanat değeri taşıdığını söylemek yanlış olmamaktadır.

İhracat yapmak isteyen firma ve kişiler yani dışa satım yapmak isteyen kurumlar e-ihracat alanında sitenin orijinal adresi olan Etsy.com sitesini tercih etmektedir. Bu sitenin özelliği uluslararası bir pazar yeri olmasıdır. Dolayısıyla İngilizce diline hakim olmak önem kazanmaktadır. Aynı zamanda sitede satış yapmanın belirli aşamaları ve süreçleri bulunmaktadır.

Etsy Nerenin Sitesidir?

Tasarımın ön plana çıktığı ve el emeği ürünlerin satıldığı Etsy sitesi Amerika ülkesinin pazar yeri sitesidir. Bu nedenden dolayı da site içeriğinde İngilizce dili kullanılmaktadır. Aynı zamanda site Amerika ülkesinden tüm dünyaya açılmıştır.

Etsy sitesinin kurucuları küçük ve genç bir gruptan oluşmaktadır. Kurucular siteyi 2005 yılında yeni ve farklı bir pazar yaratmak aynı zamanda da şirket, cemaat kurmak amacıyla meydana getirmiştir.

İşte Etsy sitesinin kurucuları arasında Haim, Jared, Robert, Chris isimlerinde genç bir grup yer almaktadır.

Etsy'den Nasıl Satış Yapılır?

Öncelikle Etsy sitesinden doğru satış yapmak belirli süreçleri de doğru bir şekilde gerçekleştirmekten geçmektedir.

İnternet alışverişiyle ilgilenen birçok kişi ve kurum Etsy sitesinden nasıl satış yapılabileceğini merak etmektedir.

Satış yapmaya başlamadan önce ilk olarak sitenin içinde kendinize ait bir mağazanızın bulunması gerekmektedir. İlk adımı sitede mağaza açmak oluşturmaktadır.

Etsy sitesinin resmi adresine giriş yaptıktan sonra içinde Open Your Etsy Shop bağlantısı yer almaktadır. Bu bağlantıya tıkladığınızda karşınıza mağaza açmak amacıyla bir form çıkacaktır. Bu formun doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Bu formda kullanıcının ismi, soy ismi, kişisel bilgileri, mail adresi, satış yapılacak ürün ya da ürünlerin alanı gibi bilgilere yer verilmektedir. Aynı zamanda formda mağaza ismi de oluşturulmaktadır. Mağazayı bu şekilde açtıktan sonra içeriğinde çeşitli düzenlemeler, tasarımlar da yapabilmektesiniz.

Açtığınız mağazaya ürünlerinizi yükleyebilirsiniz. Birçok kısmı gerçekleştirdikten sonra da mağazaya yüklediğiniz ürünlerin satışını gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz. Elbette ki bu süreçte bazı önemli hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Üretilen mağazanın markayı doğru yansıtması önemlidir. Bu sayede satışlarınız artacaktır. Mağaza tasarımına dikkat etmelisiniz. Yüklenen ürünlerin görsel zenginliklerini fotoğraf şeklinde ekleyerek kurumsal imajınızı desteklemelisiniz.

Etsy yabancı kökenli bir site olduğu için genellikle ödeme yöntemleri arasında Paypal kullanılmaktadır. Fakat Paypal kullanımı Türkiye ülkesinde kısıtlıdır. Bu nedenden dolayı farklı ödeme seçeneklerine yönelmeniz gerekebilir.

Bu doğrultuda da araştırma yaparak çeşitli yerli girişimlerin tercih ettiği size uygun olan komisyon oranlarını öneren yerli ödeme yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Sitede mağaza açmak tamamen ücretsizdir. Siteyi pazar yeri olarak kullanırken açmış olunan mağazan aylık ücret de alınmamaktadır.

Sitenin aldığı ücret satış yapmak için yüklenen ürün başına şeklindedir. Yani ne kadar fazla ürün yüklerseniz site de kendisine komisyon alacaktır.

Yapılan satışlarda ürün başına komisyon kesilmektedir. Örneğin toplu ürün satışı yaptığınızda mağaza sahibi ek komisyon alabilmektedir. En çok satan ürünler kategorisinde ürünlerinizin yer alması da mağaza sahibine ek avantaj sağlamaktadır.