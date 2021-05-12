Etnografya Nedir? Etnografya Çalışma Alanları Ve Tarihle Olan İlişkisi

Tarih araştırmaları için yardımcı olarak yararlanılan çok sayıda bilim dalı vardır. Bu bilim dalları sayesinde tarihin yaptığı araştırmalar daha kolay bir şekilde açıklanmaktadır. Etnografya ismi ile bilinen bilim dalı da tarihin vazgeçilmez bir yardımcısıdır.

Etnografya Nedir?

Etnografya, kültürel alanda yapılan çalışmalara verilen isimdir. Bir bilim dalı olan Etnografya sayesinde, toplumların kültürleri ve kültür oluşumları hakkında detaylı bilgilere ulaşılmaktadır.

Etnografyanın Konuları

- Kültürlerin oluşumu,

- Kültürlerin niteliksel ve niceliksel özellikleri,

- Kültür ile insanlar arasındaki etkileşimler,

- Toplumların yaşayış biçimi.

Etnografya, temel amaç olarak toplumların kültürlerine odaklanır. Bir toplumun yaşayış biçimi, değerleri ve kültürel alandaki tüm özellikleri Etnografya bilimi için gereklidir. Bu açıdan oldukça değerli bir bilim dalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Etnografya Çalışma Alanları ve Tarihle Olan İlişkisi Nedir?

Etnografya, geniş kültürel kesimlerden başlayarak birçok alanda çalışma yapabilir. Yani sadece büyük topluluklar için çalışmaz. Küçük gruplarda Etnografya için değerlidir ve bu gruplarda çalışma alanına girer.

Etnografyanın çalıştığı alanlarda bulunan insanların davranışları ve kültürel gelişimleri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bunun sonucunda toplanan veriler ile doğru ve detaylı bilgiler elde edilmiş olur.

Etnografya ve Tarih Arasındaki İlişki

Etnografya ve tarih arasında çok önemli bir bağ vardır. Tarih, incelediği alanlara bakıldığında oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Tabi bu geniş kapsamı tek başına yürütmesi mümkün değildir. Bu aşamada yardımcı bilimler devreye girerek tarih araştırmalarına destek sağlanır. Etnografyada tarih için vazgeçilmez bilim dallarından birisidir.

Etnografya, toplumların kültürel gelişimlerini ve buna benzer değerlerini incelediği için çok önemli bilgiler ortaya çıkmaktadır. Bir toplumun örf, adet, gelenek ve kültürel oluşumları tarih için önemli bir kaynaktır. Bu kaynağa ulaşmak için Etnografya araştırmasına ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı tarih ve Etnografya birbirini tamamlayıcı iki unsur olarak karşımıza çıkar.