Etliye Sütlüye Karışmamak ne demek? Etliye Sütlüye Karışmamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

''Kendi Halinde'' ve ''Kendi İşine Bakmak'' deyimleriyle yakın anlamlı olan Etliye Sütlüye Karışmamak deyimi sessiz, sakin insanlar için de söylenir.

Etliye Sütlüye Karışmamak Ne Demek?

Bu deyim, tartışmadan kaçınmak ve başka insanların özel mevzularıyla ilgilenmemek demektir. Etliye sütlüye karışmayan kimseler herhangi bir tartışmaya geçit vermemek adına fikirlerini açık açık beyan etmekten çekinirler.

Etliye Sütlüye Karışmamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Herhangi bir konu hakkında olumlu ya da olumsuz yorum yapmamak. Anlamı: Yaşanan bir kavgada birinin tarafını tutmamak. Anlamı: Belli bir ekole bağlı kalmadan, kendi bildiği doğrularla yaşamak.

Etliye Sütlüye Karışmamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Aslında etliye sütlüye karışmayan insanlar hepimizden daha huzurlu bir yaşam sürüyor.

2- Ondan destek bekleme hiç, o etliye sütlüye karışmaz.