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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 18.02.2021 - 05:03 | Son Güncelleme:

Etle Tırnak Arasına Girilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Etle Tırnak Arasına Girilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Anlamı en doğru ve en güzel örnekler içerisinde etle tırnak arasına girilmez cümlesi gelir. Özellikle bir aile içerisinde yaşanabilecek olası sorunları büyütmemek amaçlı büyük bir öneme sahiptir. İşte etle tırnak arasına girilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Yaygın olarak halk arasında ve aynı zamanda birçok farklı yerde en çok değerlendirilen atasözlerinden biri etle tırnak arasına girilmez cümlesidir. Çok ilgi çektiği için merak edip internet üzerinden de araştırılan sözler içerisinde yer alıyor.

 Etle Tırnak Arasına Girilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Aile arasında yaşanan küçük tartışma ya da sürtüşmeler olabilir. Böyle durumlarda dışarıdan birinin müdahale etmesi doğru değildir. Zira bu tür kavgalar anne baba ve çocuk ile beraber eşler arasında yaşansa bile, önünde sonunda tatlıya bağlanır. Böyle durumlarda dışarıdan müdahale edilmemesi gerekir.

 Etle Tırnak Arasına Girilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Etle tırnak arasına girilmez atasözünün gerekli olduğu zamanlarda doğru yerde cümle içinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

 ‘’Bu işe sen karışma etle tırnak arasına girilmez.’’

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