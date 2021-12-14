Etkinlik nedir, ne anlama gelir? Etkinlik kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Günümüzde sıklıkla görülen sözcük türleri arasında etkinlik kelimesi bulunuyor. Etkinlik kelimesi her sektörde kullanılabilen bir eklimedir. TDK'ya göre etkinlik, etkin olma durumu anlamındadır.

Etkinlik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günümüz Türkçe dilinde herkesin yaygın olarak daha çok tercih ettiği farklı kelimeler bulunuyor. Bireyler kitap okuma esnasında farklı sözcük gruplarını görebiliyor. Okuduğunu anlamak isteyenler küçük çaplı bir araştırma yaparak gördüğü kelimenin anlamını öğrenebiliyor. Kelime anlamlarıyla alakalı pek çok kişi sözlüklerden de yardım alabiliyor. Merak edilen etkinlik kelimesi kişilerin doğru olarak öğrenmek istediği bir kelimedir. Türkçe dilindeki sözcüklerin en doğru anlamlarına sözlüklerden ulaşmak mümkündür.

Her birey sözlüklerden gerekli yardımı alarak etkinlik kelimesinin anlamını da öğrenebiliyor. Etkinlik kelimesi etki olma durumu anlamında günümüzde kullanılan bir kelimedir. Bir işletmenin belli bir alanda yapmış olduğu eylemlerin tamamına etkinlik adı veriliyor. Etkinlikler düzenlenen aktiviteler olarak de değerlendiriliyor. Günümüzde kişi veya kurumlar tarafından düzenlenen birçok etkinlik bulunuyor. Anlam bakımından aktivite veya faaliyet karşılığı bulunuyor. Bireyler daha çok aktivite veya faaliyet anlamında etkinlik sözcüğünü tercih edebiliyor.

Etkinlik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Her kelimenin doğru bir anlamı vardır. Bazı durumlarda kelimelerin farklı anlamlara sahip olması da mümkündür. Farklı anlamları olan sözcüklerin tüm anlamlarını bilmek dikkat edilmesi gereken bir konudur. Günümüzde bireylerin araştırdığı etkinlik kelimesinin birçok anlamı bulunuyor. Bireyler belirlenen anlamları doğru olarak öğrenmesi gerekiyor. Yanlış anlamları öğrenmek her zaman anlam bozukluğunu neden olacaktır. Bireylerin dikkat ederek etkinlik kelimesini doğru anlamlarda kullanması gerekir. Bir şahsın veya kurumun düzenlemiş olduğu eylemlere, etkinlik ismi veriliyor.

Etkinlik olabilmesi için belirli bir alanda yapılması gerekiyor. Belirlenen alanlarda yapılan faaliyetlerin tamamı etkinlik başlığı adı altında değerlendiriliyor. Etkinlik kelimesinin TDK'da bulunan anlamları herkes tarafından araştırılabiliyor. Anlam yönünden doğru bilgilere sahip olmak isteyenler, TDK'da inceleme yaparak etkinlik kelimesinin anlamını öğrenebiliyor. Etkinlik sözcüğü TDK'ya göre, etkin olma durumu anlamına da sahiptir. Bir işletmenin belirli bir alanda düzenlediği tüm aktiviteler, etkinlik olarak adlandırılıyor. Günümüzde kurumlar tarafından yapılan tüm etkinlikler kişilerce incelenebiliyor.