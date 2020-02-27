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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Etkinliğin geliri, huhuk fakültesindeki kızlara burs olacak

Marmara Üniversitesi, sosyal bir projeyle öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nündü proje tasarımcılığı Aydan Taş tarafından yapılan ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ‘Geleceğin Güçlü Kadınları 2020’de çok sayıda isim bir araya gelecek.

Etkinliğin geliri, huhuk fakültesindeki kızlara burs olacak
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Projeyle kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınların, kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen geleceğin güçlü kadınlarına destek olmak hedefleniyor. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, projeyle ilgili, “Tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Bu tarz projeler toplumdaki birlikteliği ve yardımlaşmayı arttırarak toplumsal dayanışma için çok iyi birer örnek oluşturuyor. Hedef olarak kız öğrencilerin seçilmesinin ‘Dünya Kadınlar’ gününde özel bir anlamı var. Bu gecenin tüm geliri Marmara Üniversitesi hukuk Fakültesi’ndeki kız öğrencilere burs olacak” dedi.

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