Etkileşim Türleri Nelerdir? Kimyasal, Zayıf, Güçlü Etkileşim Türleri Nelerdir?

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Etkileşim türleri günümüzde amaca ve kullanım şekline bağlı olarak önemli bir yere sahiptir. Bu konuda özellikle kimyasal etkileşim türleri kapsamında zayıf ve güçlü olarak 2 farklı seçenek ön plana çıkmaktadır. Elbette bunların dışında etkileşim türleri farklı seçenekler üzerinden ele alınmakta ve gerçekleşmektedir.

Etkileşim Türleri Nelerdir?

Kimyasal bağların oluşması ile beraber kimyasal bağa katılmış olan atomlar ilk hallerine göre daha kararlı bir noktaya ulaşır. Gelişen ve değişen bu süreç ile beraber birbirinden farklı etkileşim türleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesi gerektiği etkileşim türleri, aynı zamanda farklı bilimsel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

- Atom

- Molekül

- İyon

- Radikal

- Güçlü etkileşimler

- Zayıf etkileşimler

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Yukarıda yazıldığı gibi atom ve molekül ile beraber süreç içerisinde yer alan iyon ve radikal üzerinden, farklı kimyasal etkileşimler gerçekleşmektedir. Molekül içinde atomların bir arada kalmasını sağlayan etkileşim, farklı maddelerin ve diğer yapıların oluşmasında en önemli süreç olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde ise bu konuda farklı çalışmalar ve deney ile tespitler hala devam ediyor. Böylece kimyasal bağlar üzerinden ele alınan etkileşimler güçlü veya zayıf olarak farklı seçenekler doğrultusunda öne çıkmaktadır.

Kimyasal Etkileşim Türleri Nelerdir?

Kimyasal etkileşim türleri zayıf ve güçlü olarak 2 farklı seçenek üzerinden ele alınmaktadır. Bu etkileşimlerin gerçekleşmesi ise kimyasal bağlar üzerinden molekül ve atomların süreçte yer alması ile sağlanır. Bu bağlamda 4 çeşit kimyasal türün öne çıktığını ifade etmek mümkün. Bunlar içerisinde atom ve molekül ile beraber iyon ve radikaller bulunmaktadır.

Moleküller arası atomların bir arada kalmasını sağlayan kimyasal etkileşim süreci, etkileşime bağlı olarak farklılık göstermektedir. Genel olarak bir maddenin bütün özelliklerini taşıyan yapı taşları kimyasal tür olarak bilinmektedir. O yüzden yukarıda verilen tüm türler maddenin özelliklerini bir bütün haline getirmiş yapılardır. Aynı zamanda da kimyasal etkileşim kapsamında zayıf ya da güçlü olarak ele alınan bağlar doğrultusunda kullanılır.

Zayıf Etkileşim Türleri Nelerdir?

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Kimyasal etkileşim süreci içerisinde maddenin özelliklerini taşıyan farklı yapılar, bir araya gelmek suretiyle maddeyi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda zayıf ya da güçlü etkileşim seçeneği kimyasal açıdan öne çıkar. Van Der waals Kuvvetleri olarak da ifade edilen zayıf etkileşimler günümüzde 3 farklı tür üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedirler.

- Dipol Dipol bağları

- London Bağları

- Hidrojen Bağları

Moleküller üzerinden atomların bir arada kalmasını sağlayan ve gerçekleşen bu bağlar, kimyasal açıdan zayıf etkileşim türleridir. Her biri maddenin özelliklerini taşımak ile beraber, aynı şekilde maddeyi etkin bir şekilde oluşturma imkanı sağlar. Atomlar ve moleküller ile beraber iyon ve radikaller üzerinden ele alındığı vakit, zayıf etkileşim türleri olarak öne çıkarlar.

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Güçlü Etkileşim Türleri Nelerdir?

Kimyasal açıdan zayıf etkileşim türleri ile beraber aynı zamanda güçlü etkileşim türleri bulunmaktadır. Bunları aynı zamanda kimyasal bağlar olarak da bilinir ve güçlü etkileşim yapısını oluşturur. Böylece molekül içerisinde atomların bir arada kalmasını sağlayan güçlü etkileşim meydana gelmektedir. Bu doğrultuda ele alınabilecek olan 3 farklı güçlü etkileşim türü ön plana çıkıyor.

- İyonik bağ

- Kovalent bağ

- Metalik bağ

Görüldüğü üzere yukarıdaki ve güçlü etkileşim bağları ile beraber maddenin özellikleri etkin bir biçimde ortaya çıkmaktadır.