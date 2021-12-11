Etik ve ahlak arasındaki fark nedir? Etik ile ahlak farkı

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Ahlak felsefesi, Antik Yunan'da ortaya çıkmış, en köklü felsefi akımlardan biridir. Platon, Aristoteles, Diyojen ve Heraklitos, ahlak felsefesinin temsilcileri arasında yer alır.

Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nedir?

1- Etik, ahlaka göre daha genel bir kavramdır.

2- Ahlak kişiden kişiye göre değişebilir. Etik ise evrensel bir değer olup her yerde geçerlidir.

3- Ahlak kuralları zamanla değişebilir. (Örneğin eskiden büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak ahlaka aykırı sayılırdı. Bugün ise böyle bir şey söz konusu değildir.)

4- Etik kuralları göreceli değildir. Bu nedenle kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmez.

Örneklerle Etik ve Ahlak Arasındaki Faklar

Örneğin yaşça büyük bir kişiyle saygılı bir üslupla konuşma, her zaman herkese karşı nazik ve kibar olmak temel etik kurallarıdır. Yeni tanışılan birisine ''siz'' diye hitap etmek ise etik değil ahlaki bir kurallardır. Çünkü birçok kişiye göre iletişimde saygı, hitapla değil üslupla olur. Kişiden kişiye değişen ve farklı yorumlanan her şey ahlaki bir kuraldır.