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Etik ilkeler nelerdir? Etik davranış ilkeleri ve özellikleri

#Etik#Davranış#Yasa
Etik ilkeler nelerdir Etik davranış ilkeleri ve özellikleri

Etik ilkeler hayatın birçok alanında karşılaşılan konular arasında yer almaktadır. Etik ilkeler ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak ise son derece gereklidir. Siz de etik ilkeleri duyduğunuz zaman ne olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Etik ilkeler nelerdir? Etik davranış ilkeleri ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detayları ile sizler için derledik.

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Etik kişinin davranışlarını temel alan ve ahlak ilkelerini kapsayan bir kavram olarak bilinmektedir. Etik ilkeler ve yasalar ise birbirleriyle ilgisi bulunan unsurlar olarak ifade edilebilir. Etik ilkelerin sosyal hayat içerisinde oldukça önemli bir yerinin olduğunu söylemek de mümkün olmaktadır. Etik ilkelerin ahlaki açıdan da son derece önemli olduğu ifade edilebilir.

 Etik İlkeler Nelerdir?

 Etik ilkeler, yasalar tarafından düzenlenmeyen ve genel olarak öznel durumları kapsayan ilkeler olarak bilinmektedir. Etik ilkelerin devlette ve toplumda düzeni sağlamaya yönelik ilkeler olduğu da bilinmektedir. Etik ilkeler toplumun genelinde yozlaşmayı önlemeyi ve dürüstlüğün galip gelmesini hedeflemektedir. Etik ilkeler kişinin doğru bir insan olmasını ve değerler üzerinde düşünmesini sağlamaktadır.

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 Etik kelimesi dilimize Yunancadan geçmiştir. Etik kelimesinin kelime anlamı ise kişilik ve karakter olarak ifade edilebilir. Etik kelimesi ve ahlak kelimesi sıklıkla eş anlamlı sanılmaktadır. Ancak ikisi birbirinden farklı kavramlardır. Etik felsefe içerisinde de incelenen bir kavram olarak bilinmektedir. Aynı zamanda etik evrensel bir kavram olarak ifade edilebilir. Toplumlara göre farklılık göstermez.

 Etik Davranış İlkeleri ve Özellikleri

 Etik davranış ilkeleri ise özellikle kamu alanında geçerli olan ilkeler olarak ifade edilebilir. Etik davranış ilkelerine bağlı olarak her zaman etik standartları izlemek gerekmektedir. Güvenin her daim devam edebilmesi için güven içeren davranışların sürekli bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir. Etik ilkelerin en önemlileri arasında saygı, adalet ve tarafsızlık da yer almaktadır.

 Etik ilkeleri gereği kimseyle çıkar çatışması içerisinde olmamak gerekmektedir. Kişi kendi yaptığı davranışların sorumluluklarını alması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Çalışılan kurumlarda meslektaşlarının görüşlerinin dikkate alınması oldukça önemlidir. Çalışma ortamının olumlu olması için kişinin davranışlarını buna göre ayarlaması gerekmektedir. Kişi etik değerlere uygun olacak şekilde davranışlarını gerçekleştirmelidir.

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 Kişi sorumluluklarını yerine getirmelidir. Adil ve tarafız olmalıdır. Hayatının her alanında güvenilir ve tutarlı olmalıdır. Liyakat konusuna özen göstermesi gerekmektedir. Etik ilkeler hayatın ve toplumun düzenleyici unsurları arasında yer almaktadır. Kanunlarda düzenlenmeyen ahlaki ilkeleri etik davranış ilkeleri ile yerine getirmek mümkün olmaktadır. Etik davranış ilkeleri bir düzenleyiciliğe sahiptir.

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#Etik#Davranış#Yasa

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