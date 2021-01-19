Ethernet Kablosu nedir ve nasıl takılır?

Ethernet kabloları kablolu internet bağlantılarında kullanılan en önemli kablo olma özelliğini taşıyor. Bir dağıtıcıya veya bilgisayara bağlanan bu kablo sayesinde cihaz kullanıma hazır hale gelir. Ethernet kabloları bir bakıma telefon kablosuna benzer. Ancak içerisinde daha fazla kablo barındırır. Ayrıca telefon kablosundan çok aha büyüktür.

Ethernet Kablosu Nedir?

Ethernet kablosu kablolu ağlarda kullanılmak üzere ortaya çıkarılan ve yaygın bir kullanım alanına sahip olan bit ağ kablosudur. Ayrıca telefon kablosu ile olan benzerliği de son derece dikkat çekici.

Ethernet kablosu kablolu internet kullanımı için cihazı bilgisayara ya da bir dağıtıcıya bağlamak için kullanılır. Bu şekilde cihaz etkin bir şekilde kullanıma hazır hale gelir. Ayrıca Ethernet kablolarının iletim alanı sınırsız değildir. Belirli bir mesafe içerisinde faaliyet gösterebilirler. İnternet kullanımında oldukça kısa olan bu kablo türleri kullanım amacına ve alanına göre farklı boyutlarda olabilir.

Ethernet Kablosu Nasıl Takılır?

Kullanacağınız alana göre aldığınız Ethernet kablosu size hazır bir şekilde gelecektir. Sizin tek yapmanız gereken kabloyu cihaza ve bilgisayara veya da dağıtıcıya bağlamanızdır. Ethernet kablosunu öncelikle modeme veya kullanılacak herhangi bir cihaza takmalısınız. Daha sonra bilgisayara veya dağıtıcı türündeki cihazlara veya anahtarlara bağlamalısınız.

Cihazın diğer kablolarını da taktıktan sonra sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Ethernet kablosunun ucunda bir çıkıntı vardır. Saydam başlığında bulunan bu çıkıntı kabloyu takabilmeniz için önemli bir göreve sahip. Bu çıkıntıya bastırdıktan sonra kabloyu yerine takın ve çıkıntıyı bırakın. Kabloyu takınca çıt sesi gelmesi gerekir. Bu sesi duyunca işlem tamamdır. Kabloyu çıkıntıya bastırmadan da direk olarak takabilirsiniz faka bu bir süre sonra kırılmalara sebep olabilir.