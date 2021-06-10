Eter Nedir, Ne İşe Yarar? Eter Nasıl Yapılır, Nerelerde Kullanılır?

Eter genel olarak koklanması ile birlikte bayıltacağı düşünülmekte olan bir tür uyuşturucu madde olarak düşünülmektedir. Bu şekildeki düşüncenin bir kısmı doğru olmakta ancak bir kısmı da düşünülenden farklı olmaktadır.

Eter Nedir, Ne İşe Yarar?

Genle olarak film sahnesinde görüldüğü gibi pamuğa damlatılan eterin bir miktar koklanması ile bile kişinin bayılacağı düşünülmektedir. Gerçek de ise durum bu kadar kolay ve basit bir şekilde olmamaktadır. İlk olarak eter maddesinin içinde bulunmakta olan karbon hidrojen bağı sayesinde bir tür karbon hidrat olarak bilinmektedir.

Ancak bu Karbon ve hidrojen bağlarına bir adet de OH bileşeni bağlandığından dolayı alkol sıfatını almaktadır. Esasında insan sağlığına son derece zararlı olan ve hayâlı durumlara sebebiyet veren eter maddesi uyuşturucu özelliğine sahip durumdadır.

Eter elde edilmesi için öncelikle özel laboratuvar koşullarının sağlanması gerekmektedir. Bu koşulların gerekliliğinden dolayı bireyler sık sık eteri diledikleri her yerden temin edemeyeceklerini bilmelidirler. Zaten içilmesi ya da uzun süre boyunca koklanması durumunda öldürücü olabilen bu maddeyi elde etmek son dere güç olmaktadır.

Pek çok film sahnesinde görülen bayıltma özelliği tamamıyla hayali ve rol icabı gerçekleşmektedir. Gerçek anlamda eter koklayarak bayılmak için kişinin baya bir süre bir ya da iki dakikalık süre içerisinde derin derin içine çekmesinin gerekliliği söz konusudur. Zaten eterin koklatılması sonucu görülen bu bayılma hali saatlerce değil çoğunlukla 10 ya da 15 dakika kadar bir süreliğine gerçekleşmektedir.

Eter maddesi çoğunlukla veterinerlik fakültesi ve tıp fakültesinde anlık bayıltma işlemleri için kullanılabilmektedir. Eter maddesi laboratuvar koşullarında üretildiğinden dolayı bazı maddelerin etken maddesi olarak da yine laboratuvarlarda eter kullanımı söz konusu olabilmektedir. Son derece tehlike arz eden bir madde olduğundan dolayı genellikle satışı yasak olan bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eter Nasıl Yapılır, Nerelerde Kullanılır?

Eterler homolog sıra meydana getirirler ve yükseltgenemezler. 2 mol mono alkolden 1 mol su çekilmesiyle birlikte simetrik eter elde edilir. Oksijenin organik kısımlar ile yapmış olduğu bağların arasında bulunan açı, su molekülünde hidrojen ile yaptığı açıdan biraz daha büyük olmaktadır. Eter tamamıyla laboratuvar koşullarında elde edilebilen bir madde olma özelliği barındırmaktadır.

Eter maddesi ile alakalı olarak en çok sorulan ve yanıtı çok fazla merak edilmekte olan konu eter nerelerde kullanılır şeklindeki sorudur. Bu sorunun yanıtını merak eden insanların sayısı oldukça fazla olmakla birlikte her geçen gün daha da fazla artmaya devam etmektedir. Bundan dolayı eter maddesi nerelerde kullanılır sorunun yanıtı bir hayli büyük olan bir öneme sahiptir. Bu sorunun yanıtı şu şekilde verilebilmektedir:

Eter en çok tıp sektöründe kullanımı söz konusu olan bir madde olma özelliği taşımaktadır. Bu maddenin tıptaki adı ise Narkotizan diğer bir tabir ile uyutucudur. Neden genellikle kullanımının söz konusu olduğu alan tıp diye soracak olursanız, eter maddesi antiseptik bir özelliğe sahiptir. ve dezenfekte etmekte kullanılmaktadır. Yani eter alkol yerine de kullanılabilen bir maddedir denilebilir.

Eter, yağları kolaylıkla eritebilen niteliğe sahip bir madde oluşu sebebiyle pek çok alet ve eşyaların temizliğinde kullanılmaktadır. Kimi zaman da leke çıkarmada kullanılan bir madde olma özelliği taşımaktadır.