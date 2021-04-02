Etekleri Zil Çalmak ne demek? Etekleri Zil Çalmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim ile Etekleri Tutuşmak sık sık birbirine karıştırılır. Mutlu olmak manasına gelen Etekleri Zil Çakmak deyiminin aksine, Etekleri Tutuşmak, telaşa kapılmak anlamında kullanılır.

Etekleri Zil Çalmak Ne Demek?

Etekleri zil çalmak, bir olayın ya da alınan haberin ardından çok sevinmek anlamına gelir. ''Ağzına Kulaklarına Varmak'' ve ''Gözleri Parlamak'' tabirleri de bu deyimin yerine sıklıkla kullanılır.

Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre etekleri zil çakmak deyiminin iki anlamı vardır:

Anlamı: Yeni bir habere sevinmek, hoşnut olmak, memnuniyet duymak Anlamı: Hem heyecanlanmak hem de mutlu olmak.

Etekleri Zil Çalmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Avusturya'da yaşayan ablasının bir gün sonra geleceğini öğrenince etekleri zil çalmaya başladı.

2- Yayınevinin gönderdiği dosyayı kabul ettiği öğrenince etekleri zil çaldı.