Etekleri Tutuşmak ne demek? Etekleri Tutuşmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

En bilinen ve en çok değerlendirilen deyimlerden biri olarak etekleri tutuşmak deyimi gelir. Özellikle yeni tek başına evde cümle içerisinde amaca uygun rahatlıkla kullanılabilecek güzel sözler arasında yer alır.

Etekleri Tutuşmak Ne Demek?

Etekleri tutuşmak çok heyecanlanmak ve telaşlanmak şeklinde ifade edilmektedir. Hem kötü hem de iyi olaylar karşısında telaş içerisine girmek veya çok heyecanlanmak biçiminde anlatılır.

Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından etekleri tutuşmak deyimi çok telaşlanmak ve heyecanlanmak şeklinde anlatılmaktadır. Özellikle bazı büyük olaylar karşısında insanı çok telaşlanması veya heyecanlanması olarak değerlendirilir.

Etekleri Tutuşmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümleye uygun şekilde kullanılabilen etekleri tutuşmak deyimi, yaygın kullanılan cümleler arasında gelir. Özellikle uyumu ile bir adım öne çıkan bir deyimdir.

‘’Patronun geldiğini görünce etekleri tutuştu.’’