Etanol nedir ve ne işe yarar? Etanol nerelerde kullanılır

Organik bileşikler grubunda yer alan etanol, alkollü içecekler arasında yer alan tek alkol türüdür. Genellikle mısır ve şeker kamışından üretilen etanolun üretiminde farklı bitkiler de kullanılabiliyor.

Etanol Nedir?

Etanol, Etanol, özellikle de alkollü içeceklerin ham maddesi ve organik bir bileşiktir. Etonol, fabrika çıkışından itibaren tüm araçlarda yer alır. Etanol, bir çeşit yakıt ve biyoyakıttır. Mısır ve şeker kamışından elde edilen etanol, yüksek miktarda oktana sahip olduğu için otomobil sektöründe sıkça kullanılıyor. Standart yakıtlar genellikle de 85 oktan civarındayken, premium olarak isim verilen katkılı yakıtlar ise, 95-97 oktan, etanol katkılı yakıtlarda ise, yaklaşık 105 oktan ve daha üzerinde bir değere sahip olur.

Etanol Ne İşe Yarar?

Etanol, hem alkol hem de yakıt olarak kullanılabilen renksiz, yanıcı, kimyasal ve bitkisel bir bileşiktir. Etanol, genellikle alkollü içeceklerde ve araç yakıtı olarak kullanılır. Ama etanolün farklı kullanım alanları da var. Örneğin, etanolün termometre sıvısı olarak kullanılmasının en önemli nedeni de sıcak yerlerde hacminin büyümesidir. Renksiz olması nedeni ile bir tür boya ile sıvı seviyesinin görünmesi sağlar.

Etanol Nerelerde Kullanılır?

Etanol, genellikle olarak alkollü içeceklerde ve araç yakıtı olarak da kullanılır. Ama etanolün pek çok kullanım alanı vardır. Etanol, termometre sıvısı olarak da kullanılıyor. Bunun sebebi ise, sıcak ortamlarda hacminin büyümesinden kaynaklanıyor. Etanol, renksiz olduğu için bir tür boya ve sıvı seviyesinin görünmesi sağlanır. Etanol ya da diğer adı ile etil alkol aynı zamanda çok iyi bir çözücüdür. Bu nedenle de parfümeri sektöründe ve esanslarda sıkça kullanılır.

Vitamin şuruplarında da çözücü olarak kullanılır. Kimya endüstrisinin de çok önemli bir bileşiği görevi taşıyan etanol, organik bileşiklerin üretimi için başlangıç maddesi olarak da sıkça kullanılır. Atanolün içinde sarhoş edici maddeler bulunduğu için alkollü içeceklerin ham maddesi görevi gören etanolün geçmişinin Neolitik döneme kadar dayandığı tahmin ediliyor.

Etanolun Özellikleri Nelerdir?

Etanolün diğer adı “etil alkol”dür ve saf hali ise, berrak, sıvı, renksiz ve karakteristik bir kokusu vardır. Etanol, “bitkisel alkol” olarak da bilinir. Şeker kamışı ve mısır gibi bitkilerin özünden üretilen etanole “biyoetanol” ismi verilir. Daha verimli olması nedeni ile mısır yerine şeker kamışı ve pancarı etanol üretiminde daha fazla tercih edilir. Etanol, asetilen ve eten olarak kullanılarak doğalgaz, kömür ve kalsiyum karbit gibi kaynaklardan ve petrol ürünlerinin farklı ve değişik reaksiyonlarından da elde ediliyor. Su karıştırıldığı zaman bile mavimsi bir alev ile yanabiliyor ve su ile karışınca da hacmi önemli ölçüde küçülüyor.

Etanolün özgül ağırlığı 20 derecelik bir ortamda 0,789 gcm3 olarak ölçülür. Etanolün kaynama noktası ise, 78,4 derece, donma noktası da -114,5 derece olarak bilinir. Etanolün moleküler formülü ise: C2H6O, C2H5OH ya da EtOH olarak 3 farklı şekilde ifade edilir. Etil alkol hem polar hem de polar olmayan bileşikleri çözme kabiliyeti olduğu için çok iyi bir çözücü olarak kullanılır. Etil alkol, kaygıyı azaltarak insanlarda öfori hissi ortaya çıkaran psikoaktif bir ilaç görür. Bununla birlikte bilişsel fonksiyonları tamamen bozarak merkezi sinir sistemi (CNS) depresanı olarak da görev yapar.