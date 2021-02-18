Et Kanlı Gerek Yiğit Canlı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Et kanlı gerek yiğit canlı atasözü, nasıl ki kebap, pirzola ya da biftek gibi ürünler biraz kanlı olmalıysa, gençlerde hareketli ve canlı olmalıdır anlamına gelmektedir.

Et Kanlı Gerek Yiğit Canlı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Biftek, kebap, pirzola gibi et ürünleri az pişirilmeli ve biraz da kanlı olmalıdır. Aynı şekilde genç insanlar da hareketli, çevik ve canlı olmalıdırlar. Bu atasözünde anlamın yaratılmış olması dışında, bir kafiye de aranmıştır. Günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan, büyüklerimizin çok sık kullandığı atasözlerinden biridir.

Et Kanlı Gerek Yiğit Canlı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kendini bu kadar salma, et kanlı gerek yiğit canlı, harekete geç.