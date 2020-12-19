Estetisyen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Estetisyen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Estetisyenler, insanların ciltlerini daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayan kişilerdir.

Estetisyen Nedir?

Estetisyen, cildin daha sağlıklı olması amacıyla temizleme ve bakım tedavilerini yapan kişidir. Bunun yanında epilasyon, makyaj ve vücut bakımı gibi kişisel hizmetleri de sunmaktadır.

Estetisyen Ne İş Yapar?

Estetisyen cildin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamak için birçok hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin başından cildin temizlenmesi bulunmaktadır. Temizleme işlemleri profesyonel ve derinlemesine olarak yapılmaktadır.

Estetisyenlerin verdiği diğer hizmet isi cildin daha sağlıklı olması için yapılan bakımlarıdır. Yapılan bu bakımların birçok alt kolu bulunmaktadır. Diğer bir yandan estetisyenler müşterilerine epilasyon, depilasyon ve makyaj gibi hizmetleri de sunmaktadır.

Estetisyen Nasıl Olunur?

Estetisyen olmak için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olmak gerekmektedir. Bu sertifikayı veren kurslar bulunmaktadır. Bu kurslar genellikle mezuniyet sonrasında kursiyerlerine iş imkanları da sağlamaktadır.

Estetisyen Olma Şartları Nelerdir?

Bu pozisyonda görev alabilmek için yerine getirmesi gereken ilk şey Milli Eğitim bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olmaktır. Estetisyen olmak için gerekli diğer nitelikler ise şu şekilde sıralanabilir:

Her zaman bakımlı olmak ve dış görünüşüne özen göstermek,

İnsan ilişkilerinin kuvvetli olması,

Düzenli ve titiz olmak,

Hijyen kurallarını bilmek ve en iyi şekilde uygulamak,

Meslek etiğine uygun davranışlar göstermek,

Yoğun tempoda çalışıldığı için her zaman enerjik olmak ve tempoya uyum sağlamak,

Gelişime açık olmak,

Sorumluluk sahibi olmak,

Çözüm odaklı olmak,

Motivasyonu yüksek olmak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Satış ve hedef odaklı olmak,

Estetisyenlerin sahip olması gereken diğer teknik bilgiler ise şunlar olmaktadır:

Kullanılan ekipmanları hakim olacak şekilde bilgi sahibi olmak,

Beslenme ve diyet hakkında temel bilgilere sahip olmak,

Mesleki terimler ile ilgili bilgilere sahip olmak,

Psikoloji ve anatomi bilgilerine sahip olmak,

Derin ve bulaşıcı hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak,

Güzellik ve estetik ile ilgili bilgilere sahip olmak,

Yaratıcı olmak,

Estetisyenin Görevleri Nelerdir?

Çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak cilt bakımı gerçekleştiren estetisyenler aynı zamanda müşterilerine bu konuda rehberlik hizmeti de sunmaktadır. Estetisyenlerin diğer görev ve sorumlulukları ise şu şekilde belirlenmiştir:

Müşterileri karşılamak,

Kullanılan ekipmanların bakım ve temizliğini sağlamak,

Müşterilerle ön görüşme sağlayarak yapılacak işlemleri belirlemek,

Müşterileri işlemleri hazırlamak,

Cildin sorununa uygun bakımı yapmak,

Kalıcı ya da günlük makyaj uygulamalarını yapmak,

Müşterilere uygulanacak işlem için gerekli ekipmanları hazırlamak,

Meslekleri ile ilgili güncel bilgilere sahip olmak,

Saç, makyaj ve cilt bakımı ile ilgili müşterilerine rehberlik etmek,

Vücut bakımı hizmeti sağlamak,

Epilasyon hizmeti sağlamak,

Müşterilerine verdiği hizmetlerin devamının nasıl sağlanacağı ile ilgili olarak onları bilgilendirmek,

Personel toplantılarına ve eğitimlerine düzenli olarak katılım sağlamak,

Müşteri memnuniyeti ilkesini edilerek sadık müşteriler kazanmak,

Bulunduğu kurumdaki satış hedeflerini gerçekleştirmek için aktif roller de bulunmak,

Estetisyenlerin Maaşları Ne Kadardır?

Estetisyenlerin elde ettikleri gelir asgari ücretten başlayarak 3000 Türk lirası bandına kadar yükselmektedir. Ayrıca bu meslek grubu genellikle prim ile çalışmaktadır. Estetisyenler sabit maaşlarının üzerine ayrıca verdikleri hizmetlerden ve müşterilerine sattıkları üründen prim kazanabilmektedir.

Estetisyenlerin İş İmkanları Nelerdir?

Estetisyenler başta güzellik merkezleri olmak üzere birçok yerde iş imkânına sahip olmaktadırlar nokta bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Güzellik güzellik merkezleri

Spa merkezleri

Dermokozmetik ürünü satan eczaneler

Özel hastaneler