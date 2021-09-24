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Essay Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Kaç Tane Türü Vardır? Essay Kalıpları Nelerdir?

Essay Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Kaç Tane Türü Vardır Essay Kalıpları Nelerdir

İster lise mezunu, ister üniversite öğrencisi, ister tutkulu bir yazar olun, farklı türde makalelerin nasıl oluşturulacağını bilmek çok önemlidir. Hedefe bağlı olarak, bir sınav veya üniversite başvurusu olsun, doğru kompozisyon türünü seçmek başarılı olma şansınızı önemli ölçüde artırabilir. Buna Essay yani deneme denmektedir. Peki, Essay ne demektir detayları ile derledik.

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Essay, belirli bir fikir geliştirmek veya bir argümanı desteklemek için oluşturulmuş kurgusal olmayan bir akademik yazıdır. 

Essay Nedir? 

Essay, genel olarak, "Deneme" diye adlandırılır. Çoğunlukla bazı bilgiler sağlamak, yazarın bir konudaki bakış açısını paylaşmak veya bir tez beyanına itiraz etmek için kullanılır. Yazma amacına bağlı olarak, kompozisyon tonu resmi veya gayri resmi olabilir. Makale biçimlendirme gereksinimleri de değişebilir. 

 Essay Türleri ve Özellikleri Nelerdir? 

 Essay, bilgilendirmek veya ikna için tasarlanmış yazılı bir odaklanmış parçasıdır. Pek çok farklı deneme türü vardır, ancak bunlar genellikle dört kategoride tanımlanır. Bunlar; 

Tartışmacı, 

Açıklayıcı, 

Anlatı, 

Tanımlayıcıdır. 

 Bu tür denemeler benzer özellikleri paylaşabilir. Örneğin, açıklayıcı ve ikna edici denemeler çoğunlukla fikirlerin net bir şekilde sunulmasını sağlayan gerçek bilgilerle ilgilenir. Öyküleyici ve açıklayıcı denemeler gayri resmi olarak yazılır ve yaratıcı bir yaklaşım gerektirir. 

 Tartışmacı Denemeler 

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 Bir tartışmacı deneme genişletilmiş, kanıta dayalı argüman sunar. Güçlü bir tez ifadesi gerektirir. Amacınız kanıt ( alıntılar gibi ) ve analizler kullanarak okuyucuyu tezinize ikna etmektir. Tartışmacı denemeler, bir konudaki kendi konumunuzu araştırma ve sunma yeteneğinizi test eder. 

Tanıtım Konunuz ve tez cümlesi sağlar, 

Vücut Delilini ve argümanlar sunar, 

Sonuç sizin argüman özetler ve önemini vurgulamaktadır. 

 Açıklayıcı Denemeler 

 Bir açıklayıcı kompozisyon bir konunun berrak, odaklanmış açıklamasını sağlamaktadır. Orijinal bir argüman gerektirmez, sadece konunun dengeli ve iyi organize edilmiş bir görünümünü gerektirir. Açıklayıcı denemeler, bir konuya olan aşinalığınızı ve bilgileri organize etme ve iletme yeteneğinizi test eder. Genellikle lisede veya üniversite düzeyinde sınav sorularında verilirler. Açıklayıcı bir makalenin girişi, konunuzu belirtir ve bazı genel arka plan sağlar, gövde ayrıntıları sunar ve sonuç, sunulan bilgileri özetler. 

 Anlatı Denemeleri 

 Bir anlatı denemesi, bir hikaye anlatan bir denemedir. Bu genellikle yaşadığınız kişisel bir deneyim hakkında bir hikayedir, ancak deneyimlemediğiniz bir şeyin yaratıcı bir keşfi de olabilir. Anlatı denemeleri, ilgi çekici, iyi yapılandırılmış bir şekilde bir anlatı oluşturma yeteneğinizi test eder. Diğer akademik yazı türlerinden çok daha kişisel ve yaratıcıdırlar. Bir başvuru için kişisel bir açıklama yazmak, öyküleyici bir makale ile aynı becerileri gerektirir. Bir anlatı denemesi kesinlikle giriş, gövde ve sonuca bölünmez, ancak yine de anlatıyı kurarak başlamalı ve hikayenin amacını (deneyiminizden ne öğrendiğinizi veya neden bir izlenim bıraktığını) ifade ederek bitirmelidir. 

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 Tanımlayıcı Denemeler 

 Bir tanımlayıcı deneme şeyin ayrıntılı duyusal açıklama sağlar. Öyküleyici denemeler gibi, çoğu akademik yazıdan daha yaratıcı olmanıza izin verirler, ancak öyküleyici denemelerden daha sıkı odaklanırlar. Bütün bir hikayeyi anlatmak yerine belirli bir yeri veya nesneyi tanımlayabilirsiniz. Anlattığınız şeyin akılda kalıcı bir resmini iletmek için çarpıcı kelime seçimleri yaparak, dili yaratıcı bir şekilde kullanma yeteneğinizi test eder. 

 Tanımlayıcı bir makale oldukça gevşek bir şekilde yapılandırılabilir, ancak genellikle açıklamanızın nesnesini tanıtarak başlamalı ve genel bir resmini çizerek bitmelidir. Önemli olan, nesnenizin özgün bir tanımını oluşturmak için dikkatli kelime seçimleri ve mecazi bir dil kullanmaktır. 

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 Essay Kalıpları Nelerdir? 

 Her deneme türü yazma becerilerinizi test etse de, bazı denemeler dikkatli ve eleştirel okuma yeteneğinizi de test eder. Bir metin analizi denemesinde, sadece bir konu hakkında bilgi sunmazsınız, aynı zamanda belirli etkileri nasıl elde ettiğini açıklamak için bir metni yakından analiz edersiniz. 

 Bir retorik analiz, ikna edici bir metne (örneğin bir konuşma, bir deneme, bir siyasi karikatür) kullandığı retorik araçlar açısından bakar ve bunların etkililiğini değerlendirir. Amaç, yazarın argümanına katılıp katılmadığınızı belirtmek değil, onu nasıl inşa ettiklerine bakmaktır. 

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 Edebi analiz makalesi ise, yazar tarafından yapılan seçimleri ve bunların metnin temasını aktarmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfetmek için bir edebiyat eserinin (örneğin bir şiir veya roman) yakından okunmasını sunar. Bu sadece bir kitap raporu veya inceleme değil, metnin derinlemesine bir yorumudur.

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