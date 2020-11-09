Esra öğretmen gençlerin kaderini değiştirdi

Van'ın Özalp ilçesinde görevli beden eğitimi öğretmeni Esra Antika, kendi imkânlarıyla açtığı kursta, ailelerini ikna ederek ders verdiği 14 öğrencisinin, hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmelerini sağladı. İlçedeki Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesinde üç yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmeni Esra Antika, spora ilgisi olan öğrencilerini üniversiteye hazırlamak için ücretsiz olarak özel yetenek sınavlarına hazırlık kursu açtı. COVID-19 sürecinde eğitime verilen araya rağmen ilçeden ayrılmayan Antika, bu dönemde kırsaldaki mahalleleri dolaşarak öğrencilerin velileriyle görüştü, çocuklarını özel yetenek kursuna göndermeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Bu sayede 25 öğrencinin kurslara katılmasını sağlayan Antika, kısıtlı imkânları nedeniyle malzemeleri olmayan öğrenciler için de ilçe esnafından yardım topladı. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Antika, öğrencilerinin özel yetenek sınavlarında başarılı olabilmeleri için dört aylık sıkı bir çalışma programı uyguladı. Van'ın yanı sıra birçok ildeki üniversitelerin özel yetenek sınavlarına, öğrencilerini kendi imkânlarıyla götüren Esra öğretmen, bu sayede 14 öğrencisinin çeşitli üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü kazanmasını sağladı.

‘ÖĞRENCİLERİMİN ELİNDEN TUTMAK İSTEDİM’

Esra Antika, öğrencilerinin elinden tutarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istediğini söyledi. Kırsal bölgelerde yaşayan kız ve erkek öğrencilerin gelecek planlarını gerçekleştirebilmeleri için elinden geleni yapacağını belirten Antika, şöyle konuştu:

"Ben de böyle bir kurs sayesinde beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. Benim gibi zorluklar yaşayan öğrencilerin ellerinden tutmak istedim. İlk mezunlarımızı verdiğimiz bu yılın başında öğrencilerime, okumak, sporcu olmak isteyenleri yalnız bırakmayacağını söyledim. Öğrencilerim her gün beni arayarak sınavlara girmek istediklerini ancak COVID-19 nedeniyle geri kaldıklarını söylüyordu. Birçok öğrencim çobanlık yaptıkları zaman beni arıyor, sınavlara nasıl hazırlanacaklarını soruyordu. Onlara yardımcı olmak ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak için kursu açtım. Kursa başlama süreci de zorlu geçti, öğrencilerin ulaşım ve malzeme konusunda sıkıntılar yaşadı. Karşılaştığımız sorunlara rağmen yılmadan mücadele ederek başarıya ulaştık.

COVID-19 SÜRECİ BİZİ ÇOK ENGELLEDİ

COVID-19 süreci programdan geri kalmalarına neden oldu. Salgından dolayı herkes evine kapandı. Öğrenci velileri çocuklarını göndermek istemedi. Bu süreci nasıl yürütebileceğimi düşündüm. İki seçeneğimiz vardı ya bırakacaktık öğrencilerin bir yılı kaybolacaktı ya da bütün riskleri göze alıp kurallara en iyi şekilde uyarak başlayacaktık. Bunu okul müdürümle paylaştım. Onu ikna ettikten sonra gruplar kurdum ve öğrencilerin evlerine giderek velileri ikna ettim. Kursa gelen öğrencilere spordan önce bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattım. Süreci tamamlayabilmemiz için içimizden pozitif vakanın çıkmaması gerektiğini anlattım. Temizlik birinci kuralımızdı. Maddi anlamda da öğrenciler sıkıntı yaşıyordu. Okul müdürümüzle ilçede sponsorlar bulduk. Öğretmen arkadaşlarımızla para toplayıp sıkıntılarımızı aştık. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen öğrencilerin azimle çalışması beni de motive etti. Yorulduğum her an onlara bakıyordum. Bana güç kaynağı oluyorlardı. Dağlarda beraber terledik, su kenarlarında dinlendik, beraber güldük, beraber çabaladık. Bütün imkânsızlıklara rağmen öğrencilerim, dereceler yaparak Türkiye'nin en iyi üniversitelerine yerleşti. Bu başarılar, çektiğimiz bütün sıkıntıları adeta silip süpürdü. Çok duygulandım."

‘ÖĞRETMENİMİZİN EMEĞİ SAYESİNDE YEĞENİM ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI’

Sınavı kazanan öğrencilerden Serap Güntürk'ün amcası Faruk Güntürk ise, "Öğrencilerimizin bu zorlu süreçte üniversite kazanmalarında büyük katkı sağlayan öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Yeğenimle birlikte beş kız arkadaşı daha üniversiteyi kazandı. Esra hoca bize ilk söylediğinde kararsız kaldık. Sağ olsun bizi ikna etti. Onun büyük emekleri sayesinde yeğenim istediği üniversiteye dereceyle yerleşti. Kendisine çabalarından dolayı minnettarız. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Serap Güntürk de tek hayalinin beden eğitimi öğretmenliği olduğunu belirterek, "Esra hocamızın sayesinde hayalime kavuştum. Bazı sıkıntılardan dolayı kursa gidemiyordum. Esra hocam sıkıntılarımı aşmamı ve kazanmamı sağladı. Başta Esra hocam olmak üzere bana bu zorlu süreçte destek olan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer öğrenciler de kendilerine verdiği destekten dolayı Antika'ya teşekkür ederek, onun sayesinde kaderlerinin değiştiğini söyledi.