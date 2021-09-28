Eşofman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşofman kelimesinin doğru yazımı..

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Doğru yazımı ve aynı zamanda doğru okunuşu merak edilen kelimeler içerisinde eşofman sözcüğü geliyor. Türk Dil Kurumu verilerine bağlı olarak bu kelime için belli bir doğru anlam ön plana çıkmaktadır.



Eşofman Nasıl Yazılır?



Bu kelime için doğru yazım, ‘Eşofman’ şeklinde öne çıkmaktadır. Genelde spor müsabakaları için kullanılan ve farklı kumaşlarla hazırlanan giysi eşofman olarak bilinmektedir.



TDK'ya Göre Eşofman Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelime eşofman şeklinde ele alınmakta ve yazılmaktadır.



Eşofman (Doğru)



Eşortman (Yanlış)



Yukarıda verilen doğru anlam ile beraber cümle içerisinde ya da tek başına eşofman kelimesi kullanılabilmektedir. Sadece yazımı değil aynı zamanda okunuş üzerinden de mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini söylemek mümkün.