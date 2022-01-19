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Eşofman nasıl yazılır? Eşofman kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Eşofman nasıl yazılır Eşofman kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Kelimelerin anlam bütünlüğünün bozulmaması için yazım şekillerine dikkat etmek gerekiyor. Bir kelimenin yazım şekli olması gerekenin dışında ise o kelimede anlam bozukluğu söz konusu olabilir. Bu yüzden özellikle yoğun bir şekilde kullanılan kelimelerin yazım hatalarını düzeltmek gerekiyor. En sık kullanılan kelimelerden biri olan eşofman kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini ve TDK'ye göre doğru yazılışını sizler için derledik.

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 Eşofman kelimesi rahat bir kıyafet türüdür. Genel olarak spor yaparken ya da rahat hareket edebilmeyi gerektiren durumlarda tercih edilir. Eşofman kelimesi kimi bölgelerde eşortman olarak kullanılıyor. Ancak bu yanlış bir ifadedir. Doğru kullanımı eşofman olmalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı eşofman şeklindedir. Bunun dışındaki tüm yazım biçimleri yanlış olarak kabul edilir. 

 Eşofman Nasıl Yazılır? 

 Eşofman kelimesi eşofman olarak yazılır. Bazı bölgelerde kullanılan eşortman ya da farklı bir yazım şekli yanlış kabul edilir. Doğru yazımı eşofman olarak belirtilmektedir. 

 Eşofman Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru yazılışı 

 Eşofman kelimesinin TDK verilerine göre doğru yazım şekli eşofman olarak belirtiliyor. Bunun dışında kullanılan yazım biçimleri yanlış yazım olarak değerlendiriliyor. 

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 Eşofman Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 Eşofman sözcüğü bir spor kıyafetinin ismi olarak öne çıkıyor. Bu alanda kullanılan bir diğer kelimesi ise eşortmandır. Ancak eşortman kelimesi yanlış yazım olarak değerlendiriliyor. Doğrusu ise eşofman olarak belirtiliyor. 

 İnternet üzerinden aldığım eşofman takımı istediğim renkte gelmedi.

 

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