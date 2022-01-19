Eşofman nasıl yazılır? Eşofman kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Eşofman kelimesi rahat bir kıyafet türüdür. Genel olarak spor yaparken ya da rahat hareket edebilmeyi gerektiren durumlarda tercih edilir. Eşofman kelimesi kimi bölgelerde eşortman olarak kullanılıyor. Ancak bu yanlış bir ifadedir. Doğru kullanımı eşofman olmalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı eşofman şeklindedir. Bunun dışındaki tüm yazım biçimleri yanlış olarak kabul edilir.

Eşofman Nasıl Yazılır?

Eşofman kelimesi eşofman olarak yazılır. Bazı bölgelerde kullanılan eşortman ya da farklı bir yazım şekli yanlış kabul edilir. Doğru yazımı eşofman olarak belirtilmektedir.

Eşofman Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru yazılışı

Eşofman kelimesinin TDK verilerine göre doğru yazım şekli eşofman olarak belirtiliyor. Bunun dışında kullanılan yazım biçimleri yanlış yazım olarak değerlendiriliyor.

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Eşofman Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Eşofman sözcüğü bir spor kıyafetinin ismi olarak öne çıkıyor. Bu alanda kullanılan bir diğer kelimesi ise eşortmandır. Ancak eşortman kelimesi yanlış yazım olarak değerlendiriliyor. Doğrusu ise eşofman olarak belirtiliyor.

İnternet üzerinden aldığım eşofman takımı istediğim renkte gelmedi.