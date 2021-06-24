Eskrim Nedir Ve Nasıl Oynanır? Eskrim Sporu Özellikleri Ve Tarihçesi

Kılıç kullanımı ve öğretimi tarihte milattan önceye kadar dayanmaktadır. Biz de gerek televizyon programlarında gerekse filmlerde kılıç sporlarına ya da kılıç savaşlarına denk gelmişizdir.

Eskrim Nedir?

Temeli kılıç olan dövüş sanatını oluşturan ve kılıçla yapılan spor dalına eskrim denmektedir.

Eskrim tanımdan da anlayabileceğimiz gibi bir spor dalı olarak gelişme göstermiştir. Bu durumun temelinde ise orta çağda kılıç ile yapılan düellolar gelmektedir.

Eskrim sporunun silahları alanda kılıç, flöre ve epe olarak bilinmektedir. Bu üç türde silah olarak kullanılabilmektedir.

Eskrim Nasıl Oynanır?

Eskrim ucunda küçük bir düğme olan ve 110 cm uzunluğunda, 500 gram ağırlığında çubuk üzerinden oynanmaktadır. Burada çubuk diye isimlendirilen obje aslında kılıçtır.

Oyun içindeki kurallarda silahın rakibin sim yeleğine dokundurulmasıyla yatar. Eğer her iki oyuncu da aynı anda rakibinin sim yeleğine silahını dokundurma söz konusu olduysa atak yapan oyuncu puanını almaktadır.

Eskrim vücudun her noktasını koruyacak kıyafetlerle oynanmaktadır. Silahlarla beden üzerinde belirlenmiş değişik noktalara temasla puan alma amacıyla oynanmaktadır.

Çorap, eskrim ayakkabısı, darbeye dayanıklı eskrim pantolonu, koruyucu maske, koruyucu yelek, özel eskrim ceketi ve silah ana malzemelerdir. Bu oyunu hem kadınlar hem de erkekler oynayabilmektedir. Eğlence amaçlı da spor amaçlı da oynanmaktadır. Eğer spor amaçlı yapılacaksa mutlaka küçük yaştan itibaren eğitim alınmalıdır.

Fakat eğlence amaçlı olacaksa her zaman hem kadın hem de erkek bu oyunu deneyebilir. Bu oyun bir saldırı ve savunma sporudur. 14 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde metal bir pistte oynanır.

Rakibin belirli noktalarına dokunulan yerlere tuş denmektedir. Gelişen teknoloji ile oyunda gerçekleşen dokunuşlar olduğunda puan otomatik olarak yansır. Ayrıca bu oyunun belirli kuralları da bulunmaktadır. Bu kurallara uyularak oyun oynanmaktadır.

Eskrim Sporunun Özellikleri

Her spor dalı için olduğu gibi eskrim sporunun da belli başlı özellikleri ve kuralları vardır. Eskrim sporunun en büyük özelliği üç farklı silah çeşidi ile yapılabilmesidir.

Flöre, epe ve kılıç bu üç silahın ismidir. Flöre ucunda küçük bir düğme olan 1,1 metre uzunluğunda, çan bulunan ince silahtır. Bu silah en fazla 500 gram ağırlığında olmaktadır. Bu oyun flöre silahının ucundaki küçük düğmenin rakibin sim yeleğine dokundurulmasıyla olur.

Epe ise daha keskin ve daha ağır bir silahtır. Epe silahında vuruşlar sadece silahın ucuyla gerçekleşmektedir. Rakibin sim yeleğinde de hiç bir şekilde iz bırakmamaktadır. 110 cm uzunluğunda ve 750 gram ağırlığındadır. Profesyonel eskrim sporunda bu silah tercih edilmektedir. Puan eklemesi elektronik sinyal eşliğinde olmaktadır. Bu sayede epe silahı üzerinde tek lamba yanar ve kişinin hanesine puan eklenir.

Kılıç ise düz ve yassı bir silah çeşididir. Bu türde kılıç hem kesme hem de dürtme şeklinde kullanılır. Kılıç ile rakibin belden yukarısına ve farklı noktalarına kılıcın ucu veya kenarlarıyla dokunmak gerekmektedir. Yapılan her dokunuş kişiye puan kazandırmaktadır. Vücudun her bölgesine yapılan bu dokunuşlar kurallar kapsamında gerçekleşmektedir.

Eskrim Sporu Tarihçesi

Eskrim sporu ilk olarak İspanya ülkesinde başlamıştır. Ülkede öğretim için okullar açılmıştır. Eskrim sporunun gelişimi ise İtalya ülkesinde olmuştur.

16. yüzyılda ise iki elle kullanılan epe silahı bulunmaktaydı. Daha sonra İspanyollar Repiere adı verilen yeni bir epe modeli geliştirdi. Yaygın ve en uygun silah olarak İspanyolların yaptığı epe silahı kabul edilerek kullanılmaya başlandı.