Eskişehir’de PCR şartı kalktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş PCR testi kararı Valilik duyurduFlaş PCR testi kararı! Valilik duyurdu#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla...Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla...#Fenerbahçe
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
Ele geçirilmesi imkânsız diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat'Ele geçirilmesi imkânsız' diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat#Terör
BioNTech’te 3’üncü doz kararı Kimlere ne zaman yapılacakBioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?#Koronavirüs
Korkutan harita Prof. Dr. Şenden canlı yayında dikkat çeken açıklamaKorkutan harita! Prof. Dr. Şen'den canlı yayında dikkat çeken açıklama#Prof. Dr. Orhan Şen
Gören bir daha baktı Dev uçak üst geçitte böyle sıkıştıGören bir daha baktı! Dev uçak üst geçitte böyle sıkıştı#Hindistan
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Aşı için beklenen açıklama geldi... BioNTechte dikkat çeken sonuçlarAşı için beklenen açıklama geldi... BioNTech'te dikkat çeken sonuçlar#Koronavirüs
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu kararı Herkes Milli Takım derken...Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Herkes Milli Takım derken...#Fenerbahçe
Huzursuz ailenin gizli silahı: Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyorHuzursuz ailenin "gizli silahı": Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor#Maria Teresa Borrallo
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Mustafa Keserden sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi varMustafa Keser'den sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var!#Mustafa Keser
HABERLEREğitim Haberleri

Eskişehir’de PCR şartı kalktı

#Eskişehir#PCR#COVID-19
Eskişehir’de PCR şartı kalktı

Eskişehir’de yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden 2 doz aşı olmayanlar için istenen PCR testi zorunluluğu iptal edildi.

Haberin Devamı

Eskişehir Valiliğince internet sitesinden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz COVID-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 nolu kararının 7’nci, 9’uncu ve 10’uncu maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir denildi.

KARAR NEYDİ?
İptal edilen kararda, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin velilerinden eğitim kurumlarına girmek, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden ve yükseköğretim kurumlarında görevli tüm personel ile tüm resmi ve özel yükseköğretim yurtlarında kalan öğrencilerden, bu yurtlarda görevli tüm personelden aşı olmayanlar için negatif sonuçlu PCR testi istenmesi zorunlu hale getirilmişti.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin yanı sıra Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde yaklaşık 70 bin öğrenci örgün eğitim görüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#PCR#COVID-19