Eskişehir plaka kodu kaçtır? Eskişehir ve ilçelerinin plaka harfleri

Ülkemizde kullanılan plaka kodları iki basamaklı sayılardır ve ülkemizdeki her ilin kendine özel bir plaka kodu vardır. Bu sayede trafikte kullanılan araçların birbirine karışması önlenir.

Eskişehir Plaka Kodu Kaçtır?

Plaka kodları, her il için değişen iki basamaklı sayılardır ve bu sayılar aynı zamanda iller için farklılaşmış posta kodlarının da ilk iki basamağını oluşturur. Plakalar araçların ön ve arka taraflarına tutturulmuş tabela şeklinde kullanılırlar ve trafiğin düzenlenmesinde oldukça önemlidir. Bu sayede ülkemizdeki trafik ve posta işlemleri illere göre düzenlenmiş olur. İllerimizden Eskişehir ilinin plaka kodu "26"dır.

Herhangi bir kaza veya istenmeyen durum anında plaka koduna bakılarak şüpheli araçlar hemen gerekli yerlerce tespit edilebilir ve gerekli cezalara çarptırılabilirler. Bu bakımdan plaka kodları son derece önemlidir ve trafiğe plakasız bir araçla çıkmak belirli bir cezaya çarptırılır.

Eskişehir ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Eskişehir ilimizde 14 ilçe bulunur. Bu ilçelerin her birinde kullanılan plaka kodu aynı olsa da, plakanın başında bulunan harfler ilçelere göre değişir. Eskişehir ilçelerini; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Tepebaşı olarak sıralayabiliriz.

Eskişehir ilinde merkezde bulunan ilçelerin plaka harfleri; EZ, FU, KZ, MA, D, NZ, DZ, AZ şeklindedir. Bu ilçeler de plaka kodu 26 olsa da ilçe harfleri farklıdır. Merkez ilçelerden olmayan Çifteler ilçesinde kullanılan harfler FT ve FZ şeklindedir. Seyitgazi ilçesinde LZ harfleri kullanılırken Sivrihisar ilçesinde HZ harfleri ilçe harfi olarak kullanılır.

Araç plakalarında yapılan bu düzenlemeler, araçların trafik polislerince kolaylıkla tanınmasını ve hemen tespit edilmesini sağladığından trafiğin düzenlenmesine ve her şeyin kuralına uygun şekilde yapılmasına yardımcı olan önemli unsurlardır. Çünkü trafikte plakası olmayan bir araç kullanmak hem tehlikeli hem de yasaktır.