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Eskişehir lise taban puanları 2021! Eskişehir LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Eskişehir'de sınavla öğrenci alan okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemi yapacak. İşte 2021 yılına ait Eskişehir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Eskişehir' de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...
Not: Tercih robotuna şu an için erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|464,9581
|0,82
|0,01
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|448,7759
|1,84
|0,26
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|439,4678
|2,63
|0,82
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|431,7833
|3,4
|0,97
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|419,5208
|4,86
|2,02
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|403,7429
|7,22
|2,45
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|396,4194
|8,5
|3,63
|ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|386,5755
|10,43
|3,99
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|383,5875
|11,07
|7,24
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|383,2356
|11,15
|5,27
|ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|383,0595
|11,19
|5,23
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|170
|377,2887
|12,47
|4,61
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|366,2639
|15,18
|8,09
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|357,4289
|17,53
|11,29
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|102
|343,8517
|21,47
|0,6
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|334,4958
|24,42
|11,32
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|68
|332,5672
|25,05
|4,61
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,9643
|25,91
|14,75
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|321,6468
|28,79
|17,39
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|315,6657
|30,99
|9,68
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|315,5126
|31,05
|14,95
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|304,0144
|35,51
|18,97
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|299,943
|37,2
|18,43