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HaberlerEğitim HaberleriEskişehir lise taban puanları 2021! Eskişehir LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları
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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Eskişehir lise taban puanları 2021! Eskişehir LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları

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Eskişehir lise taban puanları 2021! Eskişehir LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Eskişehir'de sınavla öğrenci alan okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemi yapacak. İşte 2021 yılına ait Eskişehir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Eskişehir' de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

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Not: Tercih robotuna şu an için erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136464,95810,820,01
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170448,77591,840,26
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136439,46782,630,82
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180431,78333,40,97
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170419,52084,862,02
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136403,74297,222,45
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90396,41948,53,63

 

ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102386,575510,433,99
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136383,587511,077,24
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30383,235611,155,27
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102383,059511,195,23
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKızİngilizce170377,288712,474,61
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34366,263915,188,09
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30357,428917,5311,29
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce102343,851721,470,6
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30334,495824,4211,32
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce68332,567225,054,61
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30329,964325,9114,75
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34321,646828,7917,39
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30315,665730,999,68
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34315,512631,0514,95
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34304,014435,5118,97
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34299,94337,218,43
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