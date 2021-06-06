Eskişehir lise taban puanları 2021! Eskişehir LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları

Eskişehir' de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Tercih robotuna şu an için erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 464,9581 0,82 0,01 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 448,7759 1,84 0,26 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 439,4678 2,63 0,82 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 431,7833 3,4 0,97 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 419,5208 4,86 2,02 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 403,7429 7,22 2,45 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 396,4194 8,5 3,63