Eski Toprak ne demek? Eski Toprak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eski zamanlarda yaşayan daha tecrübeli ve sağlıklı beslenerek bu günlere gelmiş kimseler için söylenen bir söz olarak eski toprak deyimi bilinmektedir. Eski toprak bilinen toprak anlamında kullanılmadığı gibi mecazi bir anlamda kullanılmaktadır. İnsanın topraktan geldiği vurgulanan eski toprak deyiminde eski insan geçmişten gelen kişi anlamları bulunmaktadır.

Eski Toprak Ne Demektir?

Eski Toprak uzun bir zaman aralığında yaşamış geçmişten aldığı kültürü ve inançları tecrübeyle harmanlamış kişiler için kullanılan bir tabirdir.

Eski Toprak Deyiminin Anlamı Nedir?

Eski toprak deyimi işinde ustalaşmış artık belirlenen iş veya durumda tecrübesinden yararlanılan kişi demektir. Eski toprak deyimi sağlıkla bu güne gelmiş yaşça büyük kimseler için kullanılmaktadır.

Eski Toprak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

O bu hastanenin en eski başhemşiresi eski toprak o neler gördü neler.

Bilimsel araştırmada profesör artık bir otorite kabul ediliyor nede olsa eski toprak.

Çocuklar dedeniz eski toprak ona bir şey olmaz.