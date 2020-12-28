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Eğitim
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti

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Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti
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Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (71), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

27 Aralık öğleden sonra kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Acar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ahmet Acar, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü görevlerini yaptı. Prof. Dr. Acar,  2008-2016 yıllarında iki dönem ODTÜ rektörü oldu. Acar, evli ve bir çocuk babasıydı.

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