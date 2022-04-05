Eski Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Eskinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Eski sözcüğünün kullanımı oldukça fazladır. Yazı içerisinde kullanılan eski sözcüğünün bir takım eş anlamları bulunuyor. Köhne ve fersude kelimesi eski sözcüğünün eş anlamları olarak biliniyor.

Eski Kelimesini Eş Anlamlısı Nedir?

Sözcük türlerinin anlam bakımından aynı anlama sahip olması mümkündür. Her ne kadar sözcükler farklı olarak yazılsa da, anlamları aynı olabiliyor. Eski sözcüğünün anlam bakımından eş anlamı olan kelimelerin tamamı bireylerin yakından takip ettiği bir konudur. Bireyler tüm sözcüklerin eş anlamlarını araştırarak kendilerini geliştirebiliyor. Kelime haznesini arttırmak isteyenler eski sözcüğünün eş anlamlısını araştırabiliyor. Eski sözcüğünün yerine köhne veya fersude kelimesi kullanılabilir.

Eskinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

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Eş anlamlarında konusunda bilgi edinmek için internet sitesinde araştırma yapılabiliyor. Bireyler eski kelimesinin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, eş anlamlarını da öğrenmek isteyebiliyor. Eski sözcüğü yerine kişiler köhne kelimesini kullanabiliyor. Köhne kelimesi dışında fersude kelimesi de kullanılabiliyor. Fersude kelimesiyle ilgili örnek cümle şu şekildedir;

Fersude eşyalarını atarak kendine alan boşaltabilirsin.