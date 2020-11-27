Eski Çini Onarımları Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Ülkemizde öğrenciler tarafından bilinmeyen pek çok bölüm vardır. Tercih yapacakların bu bölümleri iyi bir şekilde araştırmaları avantajlarına olacaktır. Eski Çini Onarımları Bölümü nedir, mezunu ne iş yapar, dersleri ve iş imkanları nelerdir tüm detayları sizler için derledik.
Sanata karşı ilgi duyan ve tarihi miraslarımızı korumak isteyen kişiler bu bölümde başarılı olacaklardır. Çok fazla bilinmediğinden dolayı Eski Çini Onarımları bölümü çok fazla mezun vermemektedir. Bu sebeple bölüm mezunları çok kolay bir şekilde iş imkanları bulabilirler.
Eski Çini Onarımları Bölümü Nedir?
Eski Çini Onarımları Bölümü geçmişte tarihi çini miraslarımıza sahip çıkmak amacı ile bu çinilerin korunması ve onarımları alanlarında hizmet vermektedir. Tarihi çinilerin yapılarının bozulmadan gerekli teknik çalışmaları yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır.
Eski Çini Onarımları Bölümü Amacı Nedir?
Eski Çini Onarımları Bölümü okuyan öğrencilere aşağıdaki niteliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Çini tasarımı ile alakalı bilgilere sahip olma
Eski Çini Onarımları bölümü ile alakalı olarak gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak
Çini tasarımları için gerekli teorik bilgiler ile bu bilgilerin uygulamada kullanılmasının sağlanması
Tasarım aşamasından üretim şamasına geçerken gerekli olan bilgi birikimine sahip olmak
Kültürel ve sanatsal konularda bilgi sahibi olmak
Eski Çini Onarımları Bölümü ile alakalı olarak gerekli malzeme bilgisinin öğrenilmesi
Öğrencilerin özgün tasarımlar oluşturabilmesini sağlamak
Mesleki becerilerin bölüm ile alakalı konularda kullanılması ve bu becerilerin geliştirilmesi
Ürünlerin analizlerini yaparak ürün geliştirmelerini sağlamak
Bilgi teknolojilerini çini üretimi ve tasarımı alanlarında doğru bir şekilde kullanabilmek
Tasarımları ve elde edilen ürünleri doğru bir şekilde sunabilmek
Farklı alanlarda kullanılan yöntemleri kendi alanına uyarlamak
Alan ile alakalı tasarım ve üretimde meydana gelecek problemlerin çözümünü sağlayabilmek
Eğitim süresi boyunca öğrenilen bilgiler ile elde edilen tecrübenin çalışma hayatına aktarılmasını sağlamak
Farklı disiplinlerdeki ekip çalışmalarında etkin olmak ve buradaki bilgileri alana entegre etmek
Meslek ile alakalı etik bilincine sahip olmak ve sorumlulukların farkına varabilmek
Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının öğrenilerek etkin bir şekilde kullanımını sağlamak
Eski Çini Onarımları Bölümü Kaç Yıllıktır?
Eski Çini Onarım Bölümü üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim vermektedir. 4 yıllık lisans programıdır. Eski Çini Onarım Bölümü özel yetenek sınavlarında başarılı olan öğrencileri kabul etmektedir.
Üniversiteler kendi bünyesinde açmış oldukları özel yetenek sınavı tarihlerini resmi üniversite internet sitelerinden duyurmaktadır. Sınav sonuçları da yine buradan öğrencilere duyurulur.
Eski Çini Onarımları Bölümü Dersleri Nelerdir?
Özel yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler 8 yarı yıl sürecek olan Eski Çini Onarımı Bölümüne kayıt yaptırabilirler. Bölüm kapsamında ise aşağıdaki dersleri görmektedirler.
Çini Ürünleri Konservasyonu
Temel Sanat Eğitimi
Dekorlama Teknikleri
Türk El Sanatları
Çini Tasarımı
Teknik Çizim Perspektif
Çini Teknolojisi
Tekstil Maddeleri
Tekstil Mikroskobisi
Halı ve Kilim Tasarımı
Tekstil Ürünleri Konservasyonu
Dokuma Teknikleri
Makine Halıcılığı Dokuma Teknikleri
Genel İplik Bilgisi
İkonoloji
Yukarıda bahsettiğimiz ve daha birçok ders Eski Çini Onarımları bölümünde 4 yıllık eğitim öğretim hayatı boyunca işlenmektedir. Dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Eski Çini Onarımları Lisans Diploması almaya hak kazanmaktadır.
Eski Çini Onarımları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Çinicilik sanatı ile ilgili üretilmiş olan ürünlerin dokularına ve görünüşlerine zarar vermeden onarımlarını yapmak, kültürün devam ettirilmesi için yeni ürünler tasarlamak ve bu ürünlerin üretimini sağlamak.
Eski Çini Onarımları Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?
Eski Çini Onarımları bölümünden mezun olan kişiler tasarımcı unvanı alırlar. Meslekleri ile alakalı olan tüm alanlarda kolaylıkla iş imkanı bulabilirler. Özellikle tasarım ve tasarımların ürüne dönüşümünü sağlamak amacı ile ilgili alanlarda çalışabilirler.
Bölüm mezunları halk eğitim merkezlerinde öğretmen unvanı ile eğitim verebilmektedirler. Restorasyon işlerinin yapıldığı eski binalarda çalışma fırsatı bulabilirler. Sanatlarını özgür bir şekilde ifade etmek ve eserlerine yansıtmak amacı ile kendi atölyelerini açabilir ve ürünlerinin satışlarını gerçekleştirebilirler.
Eski Çini Onarımları Bölümü Mezunları lisans programını başarılı bir ortalama ile bitirdiklerinde yüksek lisansa devam ederek sonrasında akademik bir kariyer yapabilirler. Daha sonra ise üniversite derslerine girebilirler. Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunların KPSS sınavına girerek yeterli puanı almaları ve atamalarının yapılması gerekmektedir. Eski Çini Onarımları bölümü mezunlarının iş imkanları çeşitlilik göstermektedir.
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