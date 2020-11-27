Eski Çini Onarımları Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sanata karşı ilgi duyan ve tarihi miraslarımızı korumak isteyen kişiler bu bölümde başarılı olacaklardır. Çok fazla bilinmediğinden dolayı Eski Çini Onarımları bölümü çok fazla mezun vermemektedir. Bu sebeple bölüm mezunları çok kolay bir şekilde iş imkanları bulabilirler.

Eski Çini Onarımları Bölümü Nedir?

Eski Çini Onarımları Bölümü geçmişte tarihi çini miraslarımıza sahip çıkmak amacı ile bu çinilerin korunması ve onarımları alanlarında hizmet vermektedir. Tarihi çinilerin yapılarının bozulmadan gerekli teknik çalışmaları yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Eski Çini Onarımları Bölümü Amacı Nedir?

Eski Çini Onarımları Bölümü okuyan öğrencilere aşağıdaki niteliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Çini tasarımı ile alakalı bilgilere sahip olma

Eski Çini Onarımları bölümü ile alakalı olarak gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak

Çini tasarımları için gerekli teorik bilgiler ile bu bilgilerin uygulamada kullanılmasının sağlanması

Tasarım aşamasından üretim şamasına geçerken gerekli olan bilgi birikimine sahip olmak

Kültürel ve sanatsal konularda bilgi sahibi olmak

Eski Çini Onarımları Bölümü ile alakalı olarak gerekli malzeme bilgisinin öğrenilmesi

Öğrencilerin özgün tasarımlar oluşturabilmesini sağlamak

Mesleki becerilerin bölüm ile alakalı konularda kullanılması ve bu becerilerin geliştirilmesi

Ürünlerin analizlerini yaparak ürün geliştirmelerini sağlamak

Bilgi teknolojilerini çini üretimi ve tasarımı alanlarında doğru bir şekilde kullanabilmek

Tasarımları ve elde edilen ürünleri doğru bir şekilde sunabilmek

Farklı alanlarda kullanılan yöntemleri kendi alanına uyarlamak

Alan ile alakalı tasarım ve üretimde meydana gelecek problemlerin çözümünü sağlayabilmek

Eğitim süresi boyunca öğrenilen bilgiler ile elde edilen tecrübenin çalışma hayatına aktarılmasını sağlamak

Farklı disiplinlerdeki ekip çalışmalarında etkin olmak ve buradaki bilgileri alana entegre etmek

Meslek ile alakalı etik bilincine sahip olmak ve sorumlulukların farkına varabilmek

Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının öğrenilerek etkin bir şekilde kullanımını sağlamak

Eski Çini Onarımları Bölümü Kaç Yıllıktır?

Eski Çini Onarım Bölümü üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim vermektedir. 4 yıllık lisans programıdır. Eski Çini Onarım Bölümü özel yetenek sınavlarında başarılı olan öğrencileri kabul etmektedir.

Üniversiteler kendi bünyesinde açmış oldukları özel yetenek sınavı tarihlerini resmi üniversite internet sitelerinden duyurmaktadır. Sınav sonuçları da yine buradan öğrencilere duyurulur.

Eski Çini Onarımları Bölümü Dersleri Nelerdir?

Özel yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler 8 yarı yıl sürecek olan Eski Çini Onarımı Bölümüne kayıt yaptırabilirler. Bölüm kapsamında ise aşağıdaki dersleri görmektedirler.

Çini Ürünleri Konservasyonu

Temel Sanat Eğitimi

Dekorlama Teknikleri

Türk El Sanatları

Çini Tasarımı

Teknik Çizim Perspektif

Çini Teknolojisi

Tekstil Maddeleri

Tekstil Mikroskobisi

Halı ve Kilim Tasarımı

Tekstil Ürünleri Konservasyonu

Dokuma Teknikleri

Makine Halıcılığı Dokuma Teknikleri

Genel İplik Bilgisi

İkonoloji

Yukarıda bahsettiğimiz ve daha birçok ders Eski Çini Onarımları bölümünde 4 yıllık eğitim öğretim hayatı boyunca işlenmektedir. Dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Eski Çini Onarımları Lisans Diploması almaya hak kazanmaktadır.

Eski Çini Onarımları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Çinicilik sanatı ile ilgili üretilmiş olan ürünlerin dokularına ve görünüşlerine zarar vermeden onarımlarını yapmak, kültürün devam ettirilmesi için yeni ürünler tasarlamak ve bu ürünlerin üretimini sağlamak.

Eski Çini Onarımları Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Eski Çini Onarımları bölümünden mezun olan kişiler tasarımcı unvanı alırlar. Meslekleri ile alakalı olan tüm alanlarda kolaylıkla iş imkanı bulabilirler. Özellikle tasarım ve tasarımların ürüne dönüşümünü sağlamak amacı ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Bölüm mezunları halk eğitim merkezlerinde öğretmen unvanı ile eğitim verebilmektedirler. Restorasyon işlerinin yapıldığı eski binalarda çalışma fırsatı bulabilirler. Sanatlarını özgür bir şekilde ifade etmek ve eserlerine yansıtmak amacı ile kendi atölyelerini açabilir ve ürünlerinin satışlarını gerçekleştirebilirler.

Eski Çini Onarımları Bölümü Mezunları lisans programını başarılı bir ortalama ile bitirdiklerinde yüksek lisansa devam ederek sonrasında akademik bir kariyer yapabilirler. Daha sonra ise üniversite derslerine girebilirler. Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunların KPSS sınavına girerek yeterli puanı almaları ve atamalarının yapılması gerekmektedir. Eski Çini Onarımları bölümü mezunlarının iş imkanları çeşitlilik göstermektedir.