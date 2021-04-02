Eski Çamlar Bardak Oldu ne demek? Eski Çamlar Bardak Oldu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyimde ''çam'' ve ''bardak'' sözcükleri mecazi anlamda kullanılmıştır. Çam ve bardak arasındaki zıtlık, değişim sonrası ortaya çıkan farklılığı vurgular.

Eski Çamlar Bardak Oldu Ne Demek?

Eski çamlar bardak oldu deyimi, demode olan şeylerin unutulup gitmesi ve devrin tamamen değişmesi demektir. Artık yeni bir döneme girildiğini belirtmek için bu deyim kullanılır.

Eski Çamlar Bardak Oldu Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre eski çamlar bardak oldu deyiminin iki anlamı vardır:

Anlamı: Eskiden önemsenen ve değerli bulunan şeylere artık rağbet etmemek Anlamı: Geçmişte savunulan fikirlerden vazgeçmek, yeniliklerden etkilenmek

Eski Çamlar Bardak Oldu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Eski çamlar bardak olduğuna göre artık sen de bu kafa yapısını değiştirmelisin.

2- Artık yenilik zamanı azizim, eski çamlar bardak oldu.