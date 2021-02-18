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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 18.02.2021 - 04:50 | Son Güncelleme:

Eski Çamlar Bardak Oldu atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Eski Çamlar Bardak Oldu atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Çok fazla bilinmese bile merak edilen atasözlerinden biri eski çamlar bardak oldu cümlesidir. Yerine kullanıldığı zaman uzun cümleye gerek olmadan durumu anlatma imkanı tanır. İşte eski çamlar bardak oldu atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.

Yaşanmış olan bir durumu konu alan eski çamlar bardak oldu, özellikle gündelik yaşamda kullanılabilecek en güzel atasözlerinden biridir.

 Eski Çamlar Bardak Oldu Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Eski çamlar bardak oldu atasözü artık şartların ve durumun değiştiğini anlatmaktadır. Artık eski durumların ya da tutumların kalmadığını, devrin değiştiğini ifade eden bir atasözü olarak öne çıkıyor.

 Eski Çamlar Bardak Oldu Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Eski Çamlar bardak oldu atasözünü amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Özellikle anlamı itibarıyla bir durumu göstermek amaçlı en etkili atasözlerinden biridir.

 ‘’Sen hala uyu, eski çamlar bardak oldu.’’

 ‘’Bence sen bu işi bırakmalısın artık eski çamlar bardak oldu.’’

 Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına eski çamlar bardak oldu atasözünü ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz.

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