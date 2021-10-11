Eşkal ne demek, ne anlama geliyor? Eşkal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Eşkal kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Suretler
2- Çizimler
3- Şekiller
4- Çizimler
5- Resimler
6- Biçimler
7- Formlar
8- Örnekler
9- Fotoğraflar
10- Motifler
Eşkal Ne Demek?
tasvir-i eşkal, bir resmi zihinde canlandırmak manasına gelir.
Eşkal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Eşkal kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bir şeyin benzerlerinden ayıran dış görünüşü, zevahir
İkinci Anlamı: Şekiller
Eşkal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bu sanatçının çizdiği eşkal, bana Picasso'nun gençlik dönemindeki çalışmalarını hatırlattı.
2- Polisler, suçlunun eşkalini belirledi.