Eşitlik Nedir? Neden Önemlidir? Kısaca Eşitliğin Tanımı

Eşitliğin diğer biçimleri şu şekilde sıralanabilir: Gelir eşitliği ve fırsat eşitliği.

Eşitlik Nedir?

Bireyler arasında hukuken ve iktisadi açıdan hiçbir şekilde ayrım yapılmamasına eşitlik denir. Eşitliğin olması için özgürlük şarttır. Çünkü ancak haklarını özgür bir şekilde dile getirebilen bireylerin oluşturduğu toplumda eşitlik tam anlamıyla mümkün olabilir.

Eşitlik Neden Önemlidir?

Eşitliğin olmadığı toplumlarda, imtiyaz sahibi kişiler artar. Ancak bu imtiyaz, başkalarının daha fazla hak mahrumiyeti yaşamasına neden olur. Adaletsizlikler çoğaldığı için toplumsal huzursuzluk baş gösterir.

Örneğin fırsat eşitliğinin sağlanmadığı ülkelerde, sadece zengin kişiler belli başlı haklardan yararlanabilir. Büyük çoğunluk ise sadece kendisine ayrılan sınırlı haklardan faydalanmak zorunda kalır.

Ülkemizde cumhuriyet ilan edilmeden önce kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktu. Bununla birlikte toplumsal hayattan tamamen izole bir şekilde yaşıyorlardı. Çalışamayan ve ekonomik özgürlükleri olmayan kadınlar, sadece belli başlı görevleri yerine getirmekle yükümlüydü.

Günümüzde ise bu değişmiş erkek - kadın eşitliği sağlanmıştır. Artık kadınlar hem politikada hem de çalışma hayatında aktif olarak rol alabiliyor. Erkek egemen bir toplum anlayışının olduğu ülkelerde ise kadın - erkek eşitliğinden söz etmek mümkün değildir.

Bunun dışında monarşi ile yönetilen ülkelerde halk, tebaa konumundadır ve temel haklardan bile yoksundur. Yalnızca ekonomik ve hukuki eşitliğin olduğu toplumlar ilerleme kaydedebilir.

Kısaca Eşitliğin Tanımı

Kısaca eşitlik, özgürlük ile birlikte bir toplumu ayakta tutan en önemli kavramlardan biridir.