Eşitlik eki nedir ve örnekleri nelerdir? Eşitlik eki örnek cümeleler ile konu anlatımı

Eşitli eki nedir tüm detayları ile sizler için derledik.
Eşitlik ekleri bazı kelimelerde durum, miktar ve birliktelik manasında da kullanılır. Örnekler:
1- Onlarca kişi bir anda suspus olup beni dinlemeye başladı. ( Onlarca - Miktar)
2- Bizi nazikçe selamlayıp yerine geçti. (Nazikçe - Durum)
3- Sınavda tüm soruları doğru yaptığım için arkadaşlarımca tebrik edildim.
(Arkadaşlarımca - Birliktelik)
Eşitlik Eki Nedir ve Örnekleri Nelerdir?
Türkçede eşitlik eki olarak kullanılan -si, ve -e sonuna geldiği kelimelere benzerlik ve beraberlik anlamı katar. Kelimenin yapısına ve cümlenin anlamına göre eşitlik ekleri ''tarafından'' ve ''göre'' manasında da kullanılır.
Örnekler:
1- Bence - Bana Göre
2- Dahice - Dahi gibi
3- Tonlarca - Miktar belirtir
4- Kibarca- Kibar bir şekilde
5- Arkadaşlarca - Arkadaşlarla Birlikte
Eşitlik Ekleri Örnek Cümlelerle Konu Anlatımı
A- ''Göre'' Anlamında Kullanılan Eşitlik Ekleri
1- Bu sözlerin birçoklarınca tasvip edilmeyecek olsa da bence takdire şayan.
Birçoklarınca - Birçoklarına göre anlamında kullanılmış.
2- Sizce piyano çalmak mı daha kolay yoksa keman çalmak mı
Sizce - Sizin görüşünüze göre anlamında kullanılmış.
3- Bence ileride tüm bu yaptıkları yüzünden derin bir pişmanlık duyacak ama o zaman iş işten geçmiş olacak.
Bence - Bana kalırsa, Benim fikrime göre
4- Atalarımızca zararından neresinden dönülürse kârdır.
Atalarımızca - Atalarımıza göre
5- Bizce bu işin geri dönüşü yok artık.
Bizce - Bizim düşüncemize göre anlamında kullanılmış.
B- Birliktelik Anlamında Kullanılan Eşitlik Ekleri
1- Bu yaz ailece yurt dışına çıkmayı düşünüyoruz.
Ailece- Aile ile, hep birlikte
2- Antalya'yı ilk kez okulca gidilen bir gezi sayesinde görmüştüm.
Okulca- Okul ile birlikte
Not: -ce -ca ekleri bazı kelimelerde -cek -cak şeklinde kullanılır. Her iki ek de eşitlik eki olup kelimeye birliktelik anlamı katar.
Örneğin:
''Bu hafta sonu ailecek lunaparka gittik.''
Ailecek - Ailece
C- Miktar Belirten Eşitlik Ekleri
1- Onu defalarca uyarmış olmama rağmen aynı şekilde davranmaya devam etti.
Defalarca - Birçok kez anlamında kullanılmış
2- Yazılanlar çok karışık olduğu için aynı sayfayı onlarca kez okumama rağmen hiçbir şey anlamadım.
Onlarca - Çok fazla anlamında kullanılmış
3- Sınavı kazanabilmek için her gün bıkmadan usanmadan yüzlerce soru çözdüm.
Yüzlerce - Yüz kusur anlamında kullanılmış
4- Yaptığınız iyilikler karşısında öyle mahcubuz ki, size binlerce kez teşekkürler.
Binlerce - Bazı cümlelerde -ce -ca eki mübalağa sanatı için kullanılır. Yukarıdaki cümlede de binlerce kez teşekkürler ifadesi, ''ne kadar teşekkür etsek azdır'' anlamına gelir.
D- Durum Bildiren Eşitlik Ekleri
1- Bu cesurca davranışın için seni ben de ailem de tebrik ediyoruz.
Cesurca - Cesur bir şekilde
2- Gençliğimde ne kadar da aptalca hatalar yapmışım.
Aptalca
3- Yaşın gibi davransan da şu çocukça davranışlardan vazgeçsen artık.
Çocukça - Çocukmuş gibi
4- Çok yoğun olduğum için nazik teklifini kibarca reddetmek zorunda kaldım.
Kibarca- Kibar bir biçimde
5- Sana olup biten her şeyi dürüstçe anlatmak istiyorum.
Dürüstçe
6- Sana bu karmaşık durumu basitçe izah etmeye çalışayım.
Basitçe