Eşitlik eki nedir ve örnekleri nelerdir? Eşitlik eki örnek cümeleler ile konu anlatımı

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Eşitli eki nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

Eşitlik ekleri bazı kelimelerde durum, miktar ve birliktelik manasında da kullanılır. Örnekler:

1- Onlarca kişi bir anda suspus olup beni dinlemeye başladı. ( Onlarca - Miktar)

2- Bizi nazikçe selamlayıp yerine geçti. (Nazikçe - Durum)

3- Sınavda tüm soruları doğru yaptığım için arkadaşlarımca tebrik edildim.

(Arkadaşlarımca - Birliktelik)

Eşitlik Eki Nedir ve Örnekleri Nelerdir?

Türkçede eşitlik eki olarak kullanılan -si, ve -e sonuna geldiği kelimelere benzerlik ve beraberlik anlamı katar. Kelimenin yapısına ve cümlenin anlamına göre eşitlik ekleri ''tarafından'' ve ''göre'' manasında da kullanılır.

Örnekler:

1- Bence - Bana Göre

2- Dahice - Dahi gibi

3- Tonlarca - Miktar belirtir

4- Kibarca- Kibar bir şekilde

5- Arkadaşlarca - Arkadaşlarla Birlikte

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Eşitlik Ekleri Örnek Cümlelerle Konu Anlatımı

A- ''Göre'' Anlamında Kullanılan Eşitlik Ekleri

1- Bu sözlerin birçoklarınca tasvip edilmeyecek olsa da bence takdire şayan.

Birçoklarınca - Birçoklarına göre anlamında kullanılmış.

2- Sizce piyano çalmak mı daha kolay yoksa keman çalmak mı

Sizce - Sizin görüşünüze göre anlamında kullanılmış.

3- Bence ileride tüm bu yaptıkları yüzünden derin bir pişmanlık duyacak ama o zaman iş işten geçmiş olacak.

Bence - Bana kalırsa, Benim fikrime göre

4- Atalarımızca zararından neresinden dönülürse kârdır.

Atalarımızca - Atalarımıza göre

5- Bizce bu işin geri dönüşü yok artık.

Bizce - Bizim düşüncemize göre anlamında kullanılmış.

B- Birliktelik Anlamında Kullanılan Eşitlik Ekleri

1- Bu yaz ailece yurt dışına çıkmayı düşünüyoruz.

Ailece- Aile ile, hep birlikte

2- Antalya'yı ilk kez okulca gidilen bir gezi sayesinde görmüştüm.

Okulca- Okul ile birlikte

Not: -ce -ca ekleri bazı kelimelerde -cek -cak şeklinde kullanılır. Her iki ek de eşitlik eki olup kelimeye birliktelik anlamı katar.

Örneğin:

''Bu hafta sonu ailecek lunaparka gittik.''

Ailecek - Ailece

C- Miktar Belirten Eşitlik Ekleri

1- Onu defalarca uyarmış olmama rağmen aynı şekilde davranmaya devam etti.

Defalarca - Birçok kez anlamında kullanılmış

2- Yazılanlar çok karışık olduğu için aynı sayfayı onlarca kez okumama rağmen hiçbir şey anlamadım.

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Onlarca - Çok fazla anlamında kullanılmış

3- Sınavı kazanabilmek için her gün bıkmadan usanmadan yüzlerce soru çözdüm.

Yüzlerce - Yüz kusur anlamında kullanılmış

4- Yaptığınız iyilikler karşısında öyle mahcubuz ki, size binlerce kez teşekkürler.

Binlerce - Bazı cümlelerde -ce -ca eki mübalağa sanatı için kullanılır. Yukarıdaki cümlede de binlerce kez teşekkürler ifadesi, ''ne kadar teşekkür etsek azdır'' anlamına gelir.

D- Durum Bildiren Eşitlik Ekleri

1- Bu cesurca davranışın için seni ben de ailem de tebrik ediyoruz.

Cesurca - Cesur bir şekilde

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2- Gençliğimde ne kadar da aptalca hatalar yapmışım.

Aptalca

3- Yaşın gibi davransan da şu çocukça davranışlardan vazgeçsen artık.

Çocukça - Çocukmuş gibi

4- Çok yoğun olduğum için nazik teklifini kibarca reddetmek zorunda kaldım.

Kibarca- Kibar bir biçimde

5- Sana olup biten her şeyi dürüstçe anlatmak istiyorum.

Dürüstçe

6- Sana bu karmaşık durumu basitçe izah etmeye çalışayım.

Basitçe