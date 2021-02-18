Esirgenen Göze Çöp Batar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Esirgenen göze çöp batar atasözü, değer verilen bir şeyin üzerine çok fazla titrediğinde, o şeyin zarar görebileceği anlamına gelmektedir.

Esirgenen Göze Çöp Batar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir konu üzerine çok düşünülür ve o konu hakkında çok titiz davranılırsa, olumsuz bir sonuçla karşılaşmak mümkündür. Böyle bir durumda da olumsuzluklar katlanarak büyür. Dolayısıyla herhangi bir şeyin ya da konunun üzerine çok fazla düşülmemelidir. Örneğin sevdiğimiz bir insanın üzerine çok düşersek, onu kendimizden uzaklaştırırız ve olumsuz bir sonuç olur.

Esirgenen Göze Çöp Batar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ona bu kadar titiz davranmamasını söyledim çünkü esirgenen göze çöp batar.