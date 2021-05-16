Esir Şehrin İnsanları kitabını kim yazmıştır? Esir Şehrin İnsanları kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Esir Şehrin İnsanları kitabı Türk yazarın kaleme almış olduğu bir eserdir. 1. dünya savaşından sonra yaşanan olayları ele alır. İstanbul'da yaşanmış olan olayları ele alan Esir Şehrin İnsanları kitabı 463 sayfadır. Esir Şehrin İnsanları ilk kez 1956 yılında yayınlanmış bir kitaptır.

Esir Şehrin İnsanları Kitabı Konusu ve Anafikri

Esir Şehrin İnsanları kitabı Osmanlı imparatorluğunun 1. dünya savaşından sonra ki durumunu anlatmaktadır. 1. dünya savaşında yenik sayılan Osmanlı imparatorluğu daha sonra yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları ele alır. Kitapta başkarakter ise Kamil Bey'dir. Kamil Bey iyi derecede eğitim almış ve son derecede kültürlü birisidir. Esir Şehrin İnsanları kitabı ana fikri ise Türkiye yetiştirmiş olduğu değerleri unutmamalı. Türk aydınları ise kesinlikle özünü unutmamalı he pahasına olursa olsun vatanını en iyi şekilde temsil etmeli ve savunmalıdır.

Esir Şehrin İnsanları Kitabını Kim Yazmıştır?

Esir Şehrin İnsanları kitabını yazan kişi Türk romancı ve aynı zamanda senarist olan Kemal Tahir'dir.

Esir Şehrin İnsanları Özet

Kamil bey Osmanlı imparatorluğunda yaşayan oldukça iyi eğitimli ve kültürlü bir insandır. Sultan Abdülhamit'in vezirlerinden birisi olan Selim Paşa'nın tek evladıdır. Babası genç yaşta vefat ettikten sonra bütün mirası da Kamil Bey'e kalmıştır. Hayatını bu noktadan itibaren babasının ölümü ile birlikte Avrupa'da geçirmeye karar verir. Kamil Bey bir paşa kızı olan Nermin Hanım ile evlenir. Nermin Hanım'ın babası bir kumarbazdır. Bundan dolayı babasının borçları da üzerine kalmıştır. Mallarına el konulmuş ve ortada kalmak üzeredir. Bundan dolayı hayatını düzene sokmak amacı ile Kamil Bey ile evlenmeye karar vermiştir.

Kamil Bey eşi ile birlikte mutlu bir evlilik geçirmektedir. Gel zaman git zaman eşi Nermin Hanım'dan bir tane de kızı olmuştur. Kızına ise Ayşe ismi koymuştur. Kamil Bey ve eşi Nermin Hanım kızı ile birlikte Batı kültürü etkisi altında yetişmiş ve kendi öz kültürlerinden epeyce uzaklaşmıştır. Batı kültürünü iyi bilen oldukça kültürlü insanlar olmuştur. 1914 yılında ise birinci dünya savaşı patlak vermiştir. Bunun üzerine Osmanlı imparatorluğu da hızlı bir şekilde toprak kaybetmeye başlamıştır. Kamil Bey ve eşi ile birlikte çocuğunu da alarak İstanbul'a geri dönmeye karar verirler. 2 sene sonra İstanbul'a döndükten sonra artık burada yaşamaya başlarlar. Savaş esnasında çalışamayan Kamil Bey geçimini sağlamak ve ailesini idame ettirmek için mallarını ve mülklerini satmaya karar verir. Eşi Nermin Hanım'ın halası ise onları kendi köşklerinde ağırlayacağını söylemiştir. Kamil Bey'de bu teklifi kabul etmiştir.

Kamil Bey Çanakkale'nin bir yangın yeri olduğu haberi alır. Bu esnada da bulaşıcı hastalıklar her yere yayılmaya başlamıştır.

Esir Şehrin İnsanları Karakterleri

- Kamil Bey

- Nermin Hanım

- Fuat Bey

- Ayşe

- Nedime Hanım

- Ahmet Bey

- Ali Kesğin

- Niyazi Abi

- Ramiz Efendi

- Fatma Hanım

- Necati Osman Bey

- Rıfat Bey

- Nazike Hanım

- Hacı Sıtkı