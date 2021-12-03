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Eşinin adını kütüphaneyle yaşatacak

#Berrattin Kurun#Osmaniye#Gafarlı Şehit Ümit Özerli Ortaokulu
Eşinin adını kütüphaneyle yaşatacak

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Nesrin Kurun (92), 68 yıllık hayat arkadaşı merhum Berrattin Kurun’un anısına Osmaniye’deki bir köy okuluna kütüphane yaptırdı. Evinde biriktirdiği kitapları da kütüphaneye bağışlayacağını söyleyen Kurun, eğitim gören öğrencilere her zaman destek olduklarını belirtip, "Bizim hiç çocuğumuz olmadı ama ülkenin farklı yerlerinde çok güzel evlatlarım var" dedi.

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Türkiye’nin farklı illerinde ağır ceza hakimi olarak görev yapan ve 7 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Berrattin Kurun’un adı, Osmaniye’nin Gafarlı köyündeki Gafarlı Şehit Ümit Özerli Ortaokulu’nun kütüphanesinde yaşatılıyor. 68 yıllık hayat arkadaşı adına okula kütüphane yaptıran Nesrin Kurun, cep telefonundan çocukların kitaplarla buluşmasını seyrederken duygu dolu anlar yaşadı. Kurun’un şimdiki hedefi ise evinde biriktirdiği kitapları bu kütüphaneye bağışlamak. Eşi hayattayken çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini ve çok sayıda öğrencinin eğitim giderlerine destek olduklarını anlatan Kurun, bu öğrencilerin başarılarıyla mutlu olduklarını ifade etti. Eğitime destek vermeyi sürdüreceğini anlatan Nesrin Kurun, "Gençlere azıcık ışık tutabildiysem ne mutlu bana. Okuyup aydınlansınlar, hepsinin önü aydınlık olsun inşallah. Evimdeki kitapları da bu kütüphaneye bağışlamak istiyorum" dedi.

Evlerinde zengin bir kütüphaneye sahip olduklarını dile getiren Kurun, "Eşimle beraber hep kitap okur, sonra da münazarasını yapardık. Hiç çocuğumuz olmadı ama benim çok güzel evlatlarım var. Eğitimlerini üstlendiğimiz çocukların mezuniyetleri ve bize teşekkür etmeleri beni mutlu ediyor" dedi.

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Dokuz kuşaktır İstanbullu olan bir ailenin kızı olan Nesrin Kurun, Berrattin Kurun ile hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiyken 1951 yılında tanıştıklarını söyleyerek, "4 yıl birbirimizi bekledik. O okulunu bitirdi, yedek subay oldu, sonra stajını yaptı. Evlendik ve ilk görev yeri Konya’nın Yunak kazasına beraber gittik. Orada 2,5 sene kaldık. Çanakkale Çan’a taşındık. Daha sonra Sındırgı, Elazığ, Ödemiş, Gaziantep’in ardından Ankara’dan emekli oldu. Ödemiş’e geri geldik, burada avukatlık yaptı. 7 yıl önce bir trafik kazası geçirip hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

KÜTÜPHANEYE DESTEĞİM DEVAM EDECEK
Geçen yıl geçirdiği mide ameliyatının ardından 20 kilo kaybeden ve sağlık sorunları nedeniyle evden fazla uzaklaşamayan Nesrin Kurun, hayallerinin bitmediğini dile getirerek, "30 yıl önce kanseri yendim. Lenfler ve göğsüm alındı, çok şükür iyileştim. Sağlık sorunlarım oldu ama Allah gayret verdi, hep kendimi iyi hissettim. Hayalin sonu yok. Bundan sonrası için de hayallerim var. Keşke okul yaptırabilecek gücüm olsa. Okumayı çok severim. Bu kadarına gücüm yetti. Kütüphanemde binden fazla kitap var. Çocuklara uygun olanları göndermek istiyorum. Kütüphaneye desteğim devam edecek. Onların seviyelerine uygun olanları seçmek istiyorum" dedi.

EN ÖNEMLİ ŞEY, GENÇLERİN OKUMALARI
Kütüphanenin açılışına katılamayan Kurun, görüntüleri izleyince duygulandığını belirterek, "Açılışı izleyince hem çok mutlu oldum hem de hüzünlendim. Gururlandım. Keşke eşimle beraber yapabilseydik. Ben geçen yıla kadar bavulumu aldığım gibi her yere giderdim. Ağır bir ameliyat geçirdim, artık yürümekte zorluk çekiyorum. Kendim de kütüphanenin açılışında olmak isterdim. Ama orada kızlarım, oğullarım oldu. Hepsiyle birebir görüştük. Eşim adına da konuşuyorum; mutlaka ona da malum olmuştur. Okumayı, okutmayı çok severdi. Yardım edenlerden Allah razı olsun. En önemli şey, gençlerin okumaları. Batıl inançlardan uzaklaşsınlar" diye konuştu.

 

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#Berrattin Kurun#Osmaniye#Gafarlı Şehit Ümit Özerli Ortaokulu

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