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Eşgal ne demek? Eşgal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Eşkal
Eşgal ne demek Eşgal kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber eşkal sözcüğü, Türkçede yaygın olarak değerlendirilen kelimelerden biridir. Peki, eşkal ne demek? Eşkal kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Kökeni Arapça olan eşkal kelimesi, halk arasında da yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Taşıdığı anlam ile beraber doğrudan değerlendirilen ve tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilecek sözcükler içerisinde yer alıyor.

Eşkal Ne Demek?

 Belli başlı anlamları ile beraber eşkal kelimesi Türkçede yer alan ve kullanılan en önemli sözcüklerden biridir.

 - Dıştan görünüş

 - Biçim

 - Kılık

 Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.

 Eşkal Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Eşkal kelimesinin anlamı genel olarak dış görünüş şeklinde ifade edilmektedir. Bu durum hem insanlar hem de hayvanlar için ele alınmak suretiyle değerlendirilir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit eş kalp kelimesi, insan ya da hayvan üzerinden dış görünüşü şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle bir suçlunun yüzünün ortaya çıkması noktasında o kişinin görüntüsü eşkal olarak ifade edilir.

 

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