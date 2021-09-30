Eşgal ne demek? Eşgal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kökeni Arapça olan eşkal kelimesi, halk arasında da yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Taşıdığı anlam ile beraber doğrudan değerlendirilen ve tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilecek sözcükler içerisinde yer alıyor.

Eşkal Ne Demek?

Belli başlı anlamları ile beraber eşkal kelimesi Türkçede yer alan ve kullanılan en önemli sözcüklerden biridir.

- Dıştan görünüş

- Biçim

- Kılık

Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.

Eşkal Kelimesinin Anlamı Nedir?

Eşkal kelimesinin anlamı genel olarak dış görünüş şeklinde ifade edilmektedir. Bu durum hem insanlar hem de hayvanlar için ele alınmak suretiyle değerlendirilir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit eş kalp kelimesi, insan ya da hayvan üzerinden dış görünüşü şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle bir suçlunun yüzünün ortaya çıkması noktasında o kişinin görüntüsü eşkal olarak ifade edilir.