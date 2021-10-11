Eşeyli Üreme Nedir, Çeşitleri Nelerdir Ve Hangi Canlılarda Görülür? Eşeyli Üreme Özellikleri Ve Örnekleri

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Özellikle söz konusu çeşitlilik olduğu vakit eşeyli üreme büyük bir öneme sahiptir. Çok küçük farklar olsa dahi devamlı olarak yeni bir nesil ortaya çıkma şansı elde edilir. Bu bağlamda insanlar ve hayvanlar başta olmak üzere birçok canlı türü üzerinden eşeyli üreme gerçekleşebilmektedir. Doğada çeşitlilik elde edilebilmesi için en önemli üreme yöntemidir.

Eşeyli Üreme Nedir?

İki canlı organizma arasında genetik malzemenin bir araya getirilmesi üzerinden, yeni bir canlı meydana gelmesi eşeyli üreme olarak ifade edilir. Bu süreç doğrultusunda iki farklı süreç ön plana çıkar. Kromozom sayısını yarıya indiren mayoz ile beraber, aynı zamanda iki gametin bir araya gelmesi üzerinden aynı kromozom sayısının yakalanmasını sağlayan döllenmedir. Böylece önemli oranda genetik çeşitlilik yakalanır ve aynı zamanda, iki canlının genetik materyali de nesil üzerinden devamlılığını sürdürür. Yani eşeyli üreme kapsamında her iki canlıdan alınan genetik materyaller bir araya gelerek yeni bir canlı oluşumu sağlar.

Eşeyli Üreme Çeşitleri Nelerdir?

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Söz konusu eşeyli üreme olduğu vakit birçok farklı çeşit üzerinden bu üremenin gerçekleştiğini söylemek mümkün.

- Eşeyli üreme

- İzogami

- Anizogami

- Hermafroditlik

- Partenogenez

- Metagenez

- Pistii

- 2 yumurta hücresi oluşumu

Bu şekilde görüldüğü üzere birçok farklı eşeyli üreme türü bulunmaktadır. Her bir eşeyli üreme çeşidi ise, farklı canlı türleri üzerinden ele alınır ve gerçekleşir. Buradaki ortak durum ise tüm eşeyli üreme çeşitleri kapsamında, iki canlının genetiğinin ortak bir noktada buluşması ve yeni bir nesil oluşturmasıdır.

Eşeyli Üreme Hangi Canlılarda Görülür?

Dünya çapındaki birçok farklı canlı üzerinden eşeyli üreme gerçekleşebilmektedir. Bunlar içerisine şüphesiz insanlar başta olmak üzere hayvanlarda ve bitkilerde görülen bir durumdur. Hayvanlar içerisinde çoğu farklı canlı türleri kapsamında eşeyli üreme gerçekleşir. Fakat tek hücreli canlılarda eşeyli üreme görülmez. Çünkü erkek ya da dişi diye bir durum yoktur ve buna bağlı olarak eşeysiz üreme farklı çeşidi üzerinden gerçekleşmektedir.

Eşeyli Üreme Özellikleri

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Eşeyli üreme iki canlının genetik yapı altında bir araya gelmesi ile özelliklerini aktarması üzerine gerçekleşir. Bu bağlamda eşeyli üremenin birçok farklı özelliği ön plana çıkıyor.

- Eşeyli üreme erkek ve dişi bireylerden oluşmaktadır.

- Eşeyli üreme sperm ve yumurta ile beraber polen gibi erkek ve dişi üreme hücreleri kapsamında gerçekleşir.

- Eşeyli üreme mayoz bölünme ve döllenme üzerinden gerçekleşir.

- Eşeyli üreme çok hücreli bitki ve hayvanlarda görülen bir durumdur.

Bu şekilde öne çıkan birçok farklı özelliği ile beraber, günümüzde en önemli üeme yöntemidir. Özellikle yeni bir neslin oluşması ve farklı bir genetik yapı meydana gelmesi noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Böylece insanlar ve hayvanlar ile beraber bitkiler üzerinden çeşitlilik daha etkin bir şekilde elde edilir.

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Eşeyli Üreme Örnekleri

Eşeyli üreme birçok farklı örnek üzerinden ele alınabilmektedir. Örneğin çok hücreli bitkilerde tohumla üreme eşeyli birimi olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda birçok farklı hayvanın yaptığı gibi yumurta ile üreme yöntemi ön plana çıkıyor. Ve elbette şüphesiz memeliler bünyesinde gerçekleştirilen doğurarak üreme bulunmaktadır. Bu bağlamda memeliler hem insan hem de hayvanlar üzerinden doğurma yöntemi ile ele alınır.