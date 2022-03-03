Esenyurt Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Esenyurt Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Esenyurt'un güneyinde Avcılar ve Beylikdüzü yer alır. Doğuda Büyükçekmece, kuzeyde Arnavutköy ilçeleriyle komşu olan Esenyurt'ta toplam 6 semt bulunmaktadır.

Esenyurt Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Avrupa yakasında yer alan Esenyurt, Büyükçekmece Adliyesine bağlıdır. Sınır komşusu olan Beylikdüzü de, Büyükçekmece Adliyesine bağlı olan ilçeler arasında yer alıyor.

İstanbul Esenyurt Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

İstanbul'a bağlı Esenyurt'un Avrupa mı yoksa Anadolu yakasında mı olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2008 yılında ilçe olan Esenyurt, Avrupa yakasındadır.

Esenyurt ile İlgili Diğer Bilgiler

1- Esenyurt, İstanbul'un yüzölçümü bakımından en küçük 5 ilçesinden biridir. Buna karşın, son yıllarda çok fazla göç alan ilçe, nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilçeler arasında yer alıyor.

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2- Esenyurt'ta yer alan semtlerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kıraç

2- Saadetdere

3- Ardıçlı

4- İncirtepe

5- Haramidere

6- Mehterçeşme

3- Esenyurt'un en kalabalık mahalleleri ise şunlardır:

1- Pınar Mahallesi

2- Süleymaniye Mahallesi

3- Yeşilkent Mahallesi

4- Osmangazi Mahallesi