Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Esenyurt Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Esenyurt Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Esenyurt Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Esenyurt Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Yüzölçümü 27.7 kilometrekare olan Esenyurt'un nüfusu 2021 verilerine göre yaklaşık 900 bindir. Öncesinde İstanbul'a bağlı bir semt olan Esenyurt, 2008 yılında ilçe olmuştur 1989 yılında belediye teşkilatının kurulması, ilçenin gelişmesinde ve nüfusunun artmasında etkili olmuştur. Esenyurt hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Esenyurt Avrupa mı Anadolu yakası mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Esenyurt'un güneyinde Avcılar ve Beylikdüzü yer alır. Doğuda Büyükçekmece, kuzeyde Arnavutköy ilçeleriyle komşu olan Esenyurt'ta toplam 6 semt bulunmaktadır. 

 Esenyurt Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 Avrupa yakasında yer alan Esenyurt, Büyükçekmece Adliyesine bağlıdır. Sınır komşusu olan Beylikdüzü de, Büyükçekmece Adliyesine bağlı olan ilçeler arasında yer alıyor. 

 İstanbul Esenyurt Avrupa mı? Anadolu Yakası mı? 

 İstanbul'a bağlı Esenyurt'un Avrupa mı yoksa Anadolu yakasında mı olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2008 yılında ilçe olan Esenyurt, Avrupa yakasındadır. 

 Esenyurt ile İlgili Diğer Bilgiler 

 1- Esenyurt, İstanbul'un yüzölçümü bakımından en küçük 5 ilçesinden biridir. Buna karşın, son yıllarda çok fazla göç alan ilçe, nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilçeler arasında yer alıyor. 

Haberin Devamı

 2- Esenyurt'ta yer alan semtlerin isimleri şu şekilde sıralanabilir: 

 1- Kıraç

 2- Saadetdere

 3- Ardıçlı

 4- İncirtepe

 5- Haramidere

 6- Mehterçeşme 

 3- Esenyurt'un en kalabalık mahalleleri ise şunlardır: 

 1- Pınar Mahallesi

 2- Süleymaniye Mahallesi

 3- Yeşilkent Mahallesi

 4- Osmangazi Mahallesi

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna