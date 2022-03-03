Esenler Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Esenler Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

İstanbul'un en büyük otogarı Esenler'de yer almaktadır. Bunun dışında ilçenin en bilinen ve en çok ziyaret edilen yerleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Hünkar Kasrı 2- Esenler Bölge Parkı 3- Litros Aya Yorgi Kilisesi
4- Atışalanı Çeşmesi 5- Hacı Lütfiye Gürses Bilim Parkı 6- Davutpaşa Kışlası
Esenler Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?
Avrupa yakasında yer alan Esenler, Bakırköy Adliyesine bağlıdır. Bakırköy Adliyesinin baktığı diğer ilçeler şu şekilde sıralanabilir. 1- Zeytinburnu
2- Güngören 3- Bağcılar 4- Bahçelievler.
İsmail Erez Bulvarında yer alan Bakırköy Adliyesine, ulaşım metrobüs ve minibüsle sağlanabilir.
İstanbul Esenler Avrupa mı Anadolu Yakası mı?
17 mahalle ve 3 semtten oluşan Esenler ilçesi Avrupa yakasında yer almaktadır.
Esenler ile İlgili Bilgiler
Esenlerin en kalabalık semtleri ve mahallelerinin isimleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Yavuz Selim Mahallesi 2- Atışalanı 3- 15 Temmuz Mahallesi 4- Sondurak
5- Kazım Karabekir Mahallesi 6- Mimar Sinan Mahallesi 7- Üçyüzlü 8- Nenehatun 9- Çiftehavuzlar 10- Birlik Mahallesi