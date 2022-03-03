Esenler Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Esenler Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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İstanbul'un en büyük otogarı Esenler'de yer almaktadır. Bunun dışında ilçenin en bilinen ve en çok ziyaret edilen yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Hünkar Kasrı 2- Esenler Bölge Parkı 3- Litros Aya Yorgi Kilisesi

4- Atışalanı Çeşmesi 5- Hacı Lütfiye Gürses Bilim Parkı 6- Davutpaşa Kışlası

Esenler Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Avrupa yakasında yer alan Esenler, Bakırköy Adliyesine bağlıdır. Bakırköy Adliyesinin baktığı diğer ilçeler şu şekilde sıralanabilir. 1- Zeytinburnu

2- Güngören 3- Bağcılar 4- Bahçelievler.

İsmail Erez Bulvarında yer alan Bakırköy Adliyesine, ulaşım metrobüs ve minibüsle sağlanabilir.

İstanbul Esenler Avrupa mı Anadolu Yakası mı?

17 mahalle ve 3 semtten oluşan Esenler ilçesi Avrupa yakasında yer almaktadır.

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Esenler ile İlgili Bilgiler

Esenlerin en kalabalık semtleri ve mahallelerinin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Yavuz Selim Mahallesi 2- Atışalanı 3- 15 Temmuz Mahallesi 4- Sondurak

5- Kazım Karabekir Mahallesi 6- Mimar Sinan Mahallesi 7- Üçyüzlü 8- Nenehatun 9- Çiftehavuzlar 10- Birlik Mahallesi