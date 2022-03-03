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Esenler Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Esenler Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Esenler Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Esenler Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Önceden Bakırköy'e bağlı semtlerden biri olan Esenler 1993 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yüz ölçümü toplam 5.227 hektar olan Esenler, Güngören, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçeleriyle sınır komşusudur. 2021 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık 446 bindir. Esenler hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Esenler Avrupa mı Anadolu yakasında mı yer alıyor tüm detayları ile derledik.

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İstanbul'un en büyük otogarı Esenler'de yer almaktadır. Bunun dışında ilçenin en bilinen ve en çok ziyaret edilen yerleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hünkar Kasrı 2- Esenler Bölge Parkı 3- Litros Aya Yorgi Kilisesi

 4- Atışalanı Çeşmesi 5- Hacı Lütfiye Gürses Bilim Parkı 6- Davutpaşa Kışlası 

 Esenler Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 Avrupa yakasında yer alan Esenler, Bakırköy Adliyesine bağlıdır. Bakırköy Adliyesinin baktığı diğer ilçeler şu şekilde sıralanabilir. 1- Zeytinburnu

 2- Güngören 3- Bağcılar 4- Bahçelievler. 

 İsmail Erez Bulvarında yer alan Bakırköy Adliyesine, ulaşım metrobüs ve minibüsle sağlanabilir. 

 İstanbul Esenler Avrupa mı Anadolu Yakası mı? 

 17 mahalle ve 3 semtten oluşan Esenler ilçesi Avrupa yakasında yer almaktadır. 

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 Esenler ile İlgili Bilgiler 

 Esenlerin en kalabalık semtleri ve mahallelerinin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yavuz Selim Mahallesi 2- Atışalanı 3- 15 Temmuz Mahallesi 4- Sondurak

 5- Kazım Karabekir Mahallesi 6- Mimar Sinan Mahallesi 7- Üçyüzlü 8- Nenehatun 9- Çiftehavuzlar 10- Birlik Mahallesi

 

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