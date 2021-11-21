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Eşek Sütü ne işe yarar ve faydaları var mıdır?

Eşek Sütü ne işe yarar ve faydaları var mıdır

Eşek sütü uzman doktorlar tarafından tartışılan bir konu olmuştur. Özellikle eşek sütünün faydalarını neler olduğu ve varsa zararlarının neler olduğu araştırılmaktadır. Eşek sütü anne sütüne de en yakın süt olarak bilinmektedir. Birçok medeniyette eşek sütünün güzellik iksiri olduğu biliniyordu. Peki, eşek sütü ne işe yarar? Eşek sütünün faydaları var mıdır? Varsa faydaları nelerdir? İşte eşek sütü ile ilgili tüm bilinmeyen detaylar.

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  Eşek sütü anne sütüne en yakın süt olduğundan dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen bir süt haline gelmiştir. Eşek sütü besin değerleri oldukça yüksek olan bir süttür. 

 Eşek Sütü Ne İşe Yarar ve Faydaları Var Mıdır?

 Eşek sütü vücuda oldukça faydalıdır. Faydaları olduğundan dolayı birçok kişi tarafından eşek sütü tercih edilmektedir. Aynı zamanda anne sütüne en yakın süt olduğundan dolayı doktorlar tarafından da tavsiye edilen bir süttür. 

 1) Astıma İyi Gelir

 Eşek sütünün en önemli faydaları arasında astıma iyi geldiğidir. Astıma oldukça iyi gelen eşek sütü astım olan özellikle çocuklara önerilen bir süttür. Eşek sütünün düzenli olarak tüketilmesi sonucunda astım gibi şikayetlerin seviyesi en aza inmektedir. İster akut ister kronik olsun astımın her türlüsüne iyi gelen eşek sütü astım ataklarının da yaşanmasını engeller. Bu şekilde astıma iyi bir tedavi seçeneği belirlenmiş olur. Birçok astım hastasının tercih ettiği bir süttür. 

 2) Sedef Hastalığına Karşı Etkilidir

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 Sedef hastalığı toplumumuzda en sık görülen hastalıkların başında yer almaktadır. Sedef hastalığının tedavisinde eşek sütü tercih edilmektedir. Eşek sütü sedef hastalığı tedavisinde birincil olarak tercih edilen bitkisel çözüm metotları arasındadır. Eşek sütünün sahip olduğu besin değerleri sedef hastalığına karşı olumludur. Bundan dolayı sedef hastalığı yaşayan kişilere doktorlar tarafından da önerilen eşek sütü mutlaka tüketilmesi gereken bir doğal süttür. 

 3) Bağışıklığı Güçlendirir

 Özellikle mevsim geçişlerinde vücut bağışıklık sistemi düşebilir. Bunun sonucunda da mevsimsel gribal enfeksiyonlar gibi hastalıklar nüksedebilir. Buna karşılık olarak da eşek sütü bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Özellikle kronik hastalığı olan kişilere eşek sütü önerilir. Çünkü bağışıklık sisteminin güçlü olması bu tarz kişilerde diğer hastalıklara karşı vücudun savunma mekanizmasını oluşturur. Eşek sütü yalnızca kronik hastalığı olanlara değil herkese önerilmektedir. Çökmüş olan bağışıklık sistemini toparlayan eşek sütü hastalıklara karşı etkili bir savunma oluşturur. 

 4) Kansere Karşı Korur

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 Kanser son yüzyılın en önemli hastalığı haline gelmiştir. Çağımızın en ölümcül hastalıkları arasında yer alan kanser hastalığına karşı eşek sütü oldukça faydalıdır. Eşek sütü vücuttaki serbest radikallere karşı etkilidir. Bundan dolayı kanser oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir. Kansere karşı etkin bir koruma sağlamak açısından eşek sütü kullanımı önerilmektedir. Eşek sütü vücutta tümör oluşumunu engeller. Bundan dolayı kanser için eşek sütü tavsiye haline gelmiştir. Kanser hastaları için de tedavi için yine eşek sütü tüketilebilir. 

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 5) Kalp Sağlığını Korur

 Eşek sütü yoğun miktarda omega 3 içeren bir süttür. Bundan dolayı omega 3 içeriğinden ötürü kalp sağlığını korur. Eşek sütü kalbin daha iyi kan pompalamasını sağlar ve özellikle kötü kolesterole karşı etki eder. Vücudun kalp sağlığını bütünlemesine koruyan eşek sütü kalp hastalarına uzman kardiyologlar tarafından tavsiye edilmektedir. Kalp sağlığının korunması için eşek sütü sizler de tüketebilirsiniz. 

 6) Bronşite İyi Gelir

 Bronşit hastalığı akut ve kronik olmak üzere iki türü olan bir hastalıktır. Bronşların daralmasından ötürü bir takım kötü faktörler doğabilir. Bundan dolayı bronşit hastaları için de eşek sütü önerilir.

 

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